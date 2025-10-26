La carica di Marmorini: "Montevarchi, avanti così"

di Giustino Bonci

"Dal lato dei risultati finora ci siamo espressi a corrente alternata ma occorre accelerare verso la continuità. Con lo Scandicci, allora, dovremo ripetere la prova gagliarda di Camaiore perché se il riesce a tirar fuori la prestazione è molto probabile che ottenga dei punti". Parole pronunciate da Simone Marmorini presentando l’impegno casalingo di oggi alle 14.30 (occhio alla fine dell’ora legale) con i Blues di Mirko Taccola, di nuovo in panchina dopo la squalifica. Confortati dall’impresa compiuta in Versilia, gli aquilotti vogliono concedere il bis tra le mura amiche dove, per inciso, hanno vinto solo nel turno infrasettimanale del 24 settembre con il Seravezza. L’obiettivo è di regalare ai tifosi il primo sorriso di domenica al Comunale nella consapevolezza di ospitare un avversario gagliardo e spesso indigesto in passato: "In settimana – ha continuato l’allenatore – abbiamo dimenticato in fretta il successo per quanto importante frutto di una bella rimonta, iniziando subito a preparare la gara successiva. Ai ragazzi chiederò, quindi, la massima concentrazione perché i giocatori a disposizione, a prescindere dalle assenze che pure lamentiamo, hanno le risorse tecniche e caratteriali per far bene con tutte le squadre del girone. Dare fiducia ai giovani è un punto fermo della filosofia societaria e cercheremo di valorizzare i nostri under che hanno dimostrato già il loro valore e la voglia di crescere".

Marmorini si porterà dietro fino all’ultimo due o tre dubbi di schieramento, sebbene debba rinunciare ancora per infortunio a Kondaj, Tatti, Cocci, Francalanci e Menchetti, oltre ai giovanissimi Galeota e Degli Innocenti. In ballottaggio per giocare dall’inizio Nannini e Mattei, mentre in difesa Coly si candida per prendere il posto di uno dei ‘veterani’ tra Bassano e Siniega. Nota finale per gli abbonati: le tessere saranno consegnate dalle 11 alle 12.30 all’Aquila Store e dalle 13.45 alle 14.30 all’ingresso del Brilli Peri.

COSÌ IN CAMPO (ore 14.30) AQUILA (4-3-2-1): Giusti; Bigazzi, Siniega, Bassano, Cecconi; Rosini, Nannini, Lovari; Boncompagni, Bocci; Mencagli. Allenatore: Marmorini.

SCANDICCI (4-3-3): Patata; Mennini, Chiaverini, Biancon, Valentini; Valori, Guidelli, Viligiardi; Arrighini, Mugelli, Boganini. Allenatore: Taccola.

Arbitro: De Angelis di Nocera Inferiore.