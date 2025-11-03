La Carrarese Giovani aggancia la vetta. Il Mulazzo vince ancora e sale in alta quota

ATLETICO LUCCA0CARRARESE GIOVANI2

ATLETICO LUCCA: Agozzino, Saquella, Lucchesi, Espeche, Sardi, Dal Porto (21’ st Berrettini), Stefani, Gemignani, Steffich, Tabarrani, Rocco (17’ pt Centoni). A disp. Quiriconi, Tocchini, Petretti, Dettori, Figliola, Pitti, Pacini. All. Fanucchi.

CARRARESE GIOVANI: Ceragioli, Orlandi, Biasci (39’ st Bongiorni), Agyei (22’ pt Canesi, 36’ Da Pozzo), Sodini, Zuccarelli, Cucurnia, Monaco (18’ st Guidi), Iardella, Bruzzi, Dell’Amico (18’ st Manfredi). A disp. De Carli, Agnesini, Costa, Ginesini. All. Incerti.

Arbitro: Di Leo di Siena.

Marcatori: 19’ pt Iardella, 47’ st Bruzzi.

LUCCA – Dopo 2 giornate a secco di vittorie la Carrarese Giovani torna al successo e lo fa con un 2-0 in casa della capolista, a cui si aggancia in classifica. All’Henderson la partita è divertente e a vincerla è la squadra più cinica. I ragazzi di Incerti partono bene e al 19’ si portano in vantaggio con Iardella, ma rischiano nella seconda metà di frazione sui tentativi di Tabarrani e Centoni, che impegnano Ceragioli. Anche nella ripresa sono soprattutto i lucchesi a fare la partita, ma gli azzurri non si spaventano e sfiorano anche il raddoppio con Iardella e Bruzzi. Nel finale i padroni di casa si lanciano all’assalto, ma lasciano spazi che vengono ben sfruttati dai carraresi, che chiudono i conti al 2’ di recupero con Bruzzi.