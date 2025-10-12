La Carrarese Giovani tasta il polso al Corsagna. Romagnano-Mulazzo Derby incandescente

Trasferta ad alto rischio per la Fivizzanesa ae, oggi, alle 15,30 al “Pieroni“ contro la Folgor Marlia. Medicei che mancano di Domenichelli, Ceragioli e Forieri. Non meno complicato, sempre in teoria, il compito della Carrarese Giovani che dovrà vedersela, sempre alle 15,30, con la portaerei Corsagna, ritenuta una delle big del campionato di Prima categoria.

E’ una giornata importante per i marmiferi di Massimiliano Incerti, d’improvviso la squadra si è trovata al centro dell’attenzione generale non solo perché dopo tre giornate si è collocata sul tetto più alto della graduatoria, primato che condivide proprio con Folgor Marlia (7 punti) e Atletico Lucca (7), ed ora questa sfida con la squadra di Banchi e di fatto una sorta di prova del nove: parliamoci chiaro, se la formazione gialloblù dovesse riuscire nell’impresa di abbattere una delle squadre meglio attrezzate del torneo che è bene ricordarlo nei caldi mesi ferragostani era eletta alla pari di Capezzano, Capannori, Atletico Lucca e Corsanico fra le indiziate alla vittoria finale, beh, allora davvero questo torneo dovrebbe prendere in seria considerazione la matricola.

"Match molto difficile contro una squadra che negli ultimi due campionati è stata l’antagonista della vincitrice del torneo di Prima collocandosi sul secondo predellino della classifica – ha dichiarato alla vigilia il tecnico Incerti –. La squadra di Piercecchi è un complesso che dispone di prospetti di categoria superiore come Pazzaglia, Ricci e Battistoni che non hanno bisogno di presentazioni, a questi bisogna aggiungere Signorini. Da parte nostra cercheremo di conquistare l’intera posta in palio e continuare il nostro percorso chiaro e condiviso da tutto l’ambiente".

Oggi le attenzioni sono tutte o quasi rivolte allo stadio “Raffi“ di Castagnara dove si misureranno (ore 15,30) Romagnano e Mulazzo, questi ultimi chiamati a dare continuità alla vittoria di sette giorni fa. In forse la presenza di Martini. Il derbissimo di colpo diventa un primo momento - verità per capitan Lezza e compagni, che con una stagione tutta da giocare e due sconfitte pesanti alle spalle, sono chiamati a rimettersi in piedi. "Nella speranza che ci giri qualche episodio a nostro favore – dice mister Battaglia –, chiedo ai ragazzi una prova d’orgoglio, di carattere e dimostrare che non meritiamo il penultimo posto".