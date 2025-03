La Carrarese mette nel mirino la Cremonese. Gli azzurri confidano nel fattore campo

La forza casalinga della Carrarese questo pomeriggio sarà messa a dura prova dall’arrivo sotto le Alpi Apuane di un’altra delle big della Serie B. La Cremonese col suo quarto monte ingaggi lordi (€ 19.880.000) e la sua rosa faraonica è partita tra le favorite conclamate della cadetteria ma sta rispettando solo in parte i pronostici della vigilia. La formazione grigiorossa, scesa proprio questa settimana al quinto posto, sta andando avanti tra alti e bassi ed in stagione ha già vissuto anche un cambio di allenatore con Giovanni Stroppa sostituito per un mese da Eugenio Corini prima di essere richiamato in panchina. Stupiscono i 21 punti di ritardo dal Sassuolo e più in generale le distanze siderali dal terzetto di testa ma stiamo parlando, comunque, di una signora squadra che la Carrarese deve naturalmente rispettare e temere.

Allo stadio dei Marmi, però, è successo già più di una volta che anche le grandi abbiano pagato pegno. Pisa, Palermo e Cesena sono alcuni degli scalpi eccellenti strappati dagli apuani che tra le mura amiche hanno costruito le proprie fortune e che non a caso rimangono la quarta squadra col maggior numero di punti fatti in casa (24). Dall’altra parte va detto che ci sarà una Cremonese che è anche lei la quarta squadra per punti fatti in trasferta (21). Insomma una bella sfida fra due compagini che hanno strenua necessità di punti pur per obiettivi opposti.

Mister Calabro arriva a questa sfida senza l’elemento più determinante, quel Manuel Cicconi che con 3 gol e 5 assist rimane l’elemento che ha partecipato più azioni decisive della squadra. Al posto dell’esterno sinistro, squalificato, dovrebbe giocare l’alter ego Belloni a meno di qualche mossa a sorpresa come l’utilizzo di uno tra Bouah o Zanon sul lato mancino. Per il resto niente da fare per gli infortunati “storici“. Restano fuori sia Bleve, il più vicino al rientro, che Shpendi e Coppolaro. Torna a disposizione dalla squalifica Cerri che offrirà un’alternativa in più all’attacco. Resta il punto interrogativo del modulo. La Carrarese ha giocato bene sia in casa con la Salernitana schierando contemporaneamente in attacco Cherubini, Cerri e Finotto che in trasferta a Reggio Emilia col solo Melegoni in supporto a Finotto. Uno dei punti di forza di questa Carrarese è stato fin qui proprio quello di sapersi modellare in base al tipo di partita e all’avversario incontrato non concedendogli facili letture.