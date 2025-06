La Carrarese non affronterà Silvio Baldini. Il tecnico di Canevara lascia il Pescara

La Carrarese non affronterà Silvio Baldini come avversario il prossimo anno sulla panchina del Pescara. Il tecnico apuano ha sciolto le riserve decidendo di lasciare per motivi familiari la formazione adriatica del cui ritorno in Serie B è stato il grande artefice. Saltato l’incontro a distanza col proprio vecchio mister, con cui è rimasto un ottimo rapporto, la società del presidente Manrico Gemignani ritroverà diversi altri allenatori contro i quali si è già misurata quest’anno. Alcuni di loro hanno cambiato panchina come Inzaghi (Palermo), Sottil (Modena), Caserta (Bari), Pagliuca (Empoli) e Bianco (Monza). Un’altra mezza dozzina non hanno cambiato "domicilio". E’ il caso di D’Angelo (Spezia), Dionigi (Reggiana), Possanzini (Mantova), Castori (Sudtirol), Andreoletti (Padova) e Biancolino (Avellino). Manca ancora l’ufficialità ma sembra scontata anche la riconferma di Mignani (Cesena). I volti nuovi in serie B sono per ora quelli di Alberto Aquilani (Catanzaro) ed Ignazio Abate (Juve Stabia).

Per completare il mosaico dei tecnici mancano 5 ancora tasselli. Per la panchina del Venezia è in netto vantaggio Stroppa mentre alla Virtus Entella è lanciata la volata di Andrea Chiappella. Il Pescara dopo il no di Baldini potrebbe virare sul ritorno di Vincenzo Vivarini che il Frosinone faciliterebbe per liberarsi del suo contratto. Proprio il Frosinone è la società nella quale regna il maggior grado d’incertezza sulla futura guida tecnica. All’appello, infine, manca naturalmente l’ultima partecipante alla prossima Serie B che uscirà domenica dal ritorno del playout tra Salernitana e Sampdoria in programma allo stadio Arechi.

A Carrara, intanto, fervono i preparativi per la consueta Festa della curva nord “Lauro Perini“ che si svolgerà sabato 28 e domenica 29 giugno al campo sportivo Paolo Deste di Avenza. Saranno due giorni all’insegna della passione, dell’amicizia e dell’orgoglio gialloazzurro con cori, fumogeni, musica, buon cibo e tanto altro. Immancabile sarà anche il torneo di calcetto Ultras mentre gli altri campi resteranno liberi per far giocare i bambini durante la festa.