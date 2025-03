La Carrarese prova l’allungo col Frosinone. Tre punti per consolidare la classifica

La Carrarese può piazzare questo pomeriggio un allungo importante nella lotta verso la salvezza. Allo stadio dei Marmi arriva un Frosinone terzultimo in classifica e con l’acqua alla gola che avrebbe le stimmate perfette della vittima sacrificale. Battendolo gli apuani salirebbero a 35 punti rafforzando la propria posizione di classifica ed al contempo affosserebbero una rivale diretta. E’ un match, insomma, che vale doppio e che la squadra marmifera ha il vantaggio non indifferente di giocare sul proprio campo, oltretutto contro una formazione che a causa della classifica deficitaria sarà chiamata necessariamente a scoprirsi senza accontentarsi del punticino. Sarebbe tutto bello se di fronte non ci fosse un Frosinone che ci crede ancora, eccome.

I ciociari sono in serie positiva da 4 giornate, non riperdono una partita da più di un mese e hanno appena riassaporato col Mantova quella vittoria che gli mancava da 60 giorni. Il quadro, insomma, non è quello di una squadra propriamente in crisi. In più l’avvento in panchina di Paolo Bianco nelle ultime due settimane ha portato quella ulteriore ventata di fiducia. Il Frosinone si gioca tutto in queste prossime giornate e trovare un avversario all’ultima spiaggia è sempre un’arma a doppio taglio.

Starà alla Carrarese far rispettare la legge del “Dei Marmi“. Mister Calabro ha preso di petto sia Salernitana che Cremonese schierando in entrambi i casi il doppio trequartista dietro ad una prima punta. Anche contro il Frosinone ci si aspetta una formazione con tre giocatori offensivi e segnatamente quelli scesi in campo sabato scorso: Cherubini, Torregrossa e Finotto. I numeri del resto sono dalla loro parte. Cherubini e Finotto sono andati a segno, Torregrossa ha servito l’assist del pareggio. Le alternative (Melegoni, Cerri e Manzari) sembrano avere meno chance. Tra i pali fiducia a Fiorillo, vista la perdurante indisponibilità di Bleve, e in difesa solito ballottaggio Illanes-Oliana. Con la Cremonese lo ha vinto l’argentino che in precedenza aveva fatto due panchine di fila, cosa per lui inconsueta.

A centrocampo l’unica novità sarà il rientro a sinistra di Cicconi in luogo di Belloni. In mezzo come partner di Schiavi rimane Zuelli in vantaggio su Giovane. La prevendita nelle ultime ore si è data un po’ un’accelerata. Ci saranno almeno 3000 carrarini sugli spalti ma sino all’ultimo si spera che possano aumentare ancora. Restano circa 500 biglietti a disposizione.