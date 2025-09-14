La Carrarese si conferma anche a Catanzaro. Un punto più che meritato. A segno Illanes

CATANZARO1CARRARESE1

CATANZARO (4-2-3-1): Pigliacelli; Favasuli, Antonini, Bettella, Di Chiara (60’ Verrengia); Petriccione (75’ Rispoli), Pontisso; Nuamah (75’ Oudin), Iemmello, Cissè (90’ Pandolfi); Pittarello (75’ D’Alessandro). A disp. Marietta, Liberali, Brighenti, Alesi, Buso, Frosinini, Buglio. All. Aquilani.

CARRARESE (3-5-2): Bleve; Ruggeri, Illanes, Imperiale; Zanon (75’ Bouah), Hasa, Zuelli (85’ Parlanti), Bozhanaj (32’ Melegoni), Cicconi; Finotto (85’ Arena), Abiuso (75’ Sekulov). A disp.: Fiorillo, Salamon, Calabrese, Oliana, Rubino, Accornero, Arena, Distefano. All. Calabro.

Arbitro: Ferrieri Caputi di Livorno; assistenti Zingarelli di Siena e Zezza di Ostia Lido; quarto uomo Angelillo; Var Camplone; Avar Marini.

Marcatori: 1’ s.t. Antonini (Cat), 64’ Illanes (Car).

Note: spettatori 8851 (di cui 93 ospiti); angoli 6-8; ammoniti Iemmello, Bozhanaj, Hasa, Nuamah, Di Chiara, Rispoli, Parlanti; recupero 2’ e 7’.

CATANZARO – Una bella Carrarese è uscita dal ’Ceravolo’ con un punto meritatissimo frutto di una prova caratterialmente, ma anche qualitativamente, importante. Alla fine se c’è una squadra che può recriminare qualcosa è proprio quella apuana, in maglia bianca, che ha creato di più a livello di occasioni colpendo anche tre legni.

Gli apuani sono partiti con grande aggressività mettendo in seria difficoltà il Catanzaro con le loro ripartenze veloci. La loro pecca, però, è stata quella di fallire tre macroscopiche palle gol. La prima al 17’ con Bozhanaj che dal limite, a porta sguarnita, non ha trovato lo specchio su errato disimpegno del portiere. Nella seconda Finotto al 25’ si è incuneato da destra saltando l’uomo ma ha trovato una gran risposta di Pigliacelli e Zanon è stato contrato sulla ribattuta. Al 33’, su tiro in caduta di Abiuso, è stato il palo a salvare i locali dopo che Pigliacelli aveva sventato un tentativo di autogol di Nuamah. Il Catanzaro si è fatto vivo per la prima volta un minuto dopo. Nuamah ha colpito anche lui il palo su tiro deviato da Bleve. La Carrarese, che nel frattempo aveva sostituito Bozhanaj (32’), ha perso un po’ le misure in campo nel finale di tempo con Bleve ancora protagonista al 47’ sempre su tiro di Nuamah.

A inizio ripresa i marmiferi si sono addormentati su un corner concedendo un gol facile nell’area piccola ad Antonini (46’). Poteva essere l’inizio della fine ma questa Carrarese ha dimostrato davvero di avere gli attributi. Ha colpito subito la traversa con Zanon (47’), ha pareggiato con Illanes (64’), solo in area su centro di Hasa, ed ha centrato un’altra traversa col nuovo entrato Sekulov (85’). Nel finale Iemmello ha scartato Bleve ma calciato sull’esterno della rete (86’). Giusto così perché non fare risultato sarebbe stata un’autentica beffa per i ragazzi di Calabro.

Gianluca Bondielli