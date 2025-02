La Carrarese tira tre sberle alla Salernitana. I campani si svegliano ma è troppo tardi

Carrarese 3 Salernitana 2

CARRARESE (3-4-2-1): Fiorillo; Oliana, Guarino, Imperiale; Zanon (74’ Bouah), Schiavi, Zuelli (74’ Giovane), Cicconi; Finotto (74’ Torregrossa), Cherubini (88’ Capezzi); Cerri (56’ Manzari). A disp. Ravaglia, Illanes, Fontanarosa, Cavion, Belloni, Milanese, Melegoni. All. Calabro.

SALERNITANA (3-5-2): Christensen; Bronn, Ferrari, Lochoshvili; Stojanovic (46’ Zuccon), Caligara (46’ Verde), Amatucci (85’ Soriano), Tongya (56’ Reine-Adélaïde), Njoh; Raimondo (70’ Simy), Cerri. A disp. Corriere, Sepe, Corazza, Ghiglione, Guasone, Ruggeri, Girelli, Hrustic. All. Breda.

Arbitro: Bonacina di Bergamo. Assistenti: Meli di Parma e Galimberti di Seregno. Quarto ufficiale: Burlando di Genova. Var: Prontera di Bologna. Avar: Longo di Paola.

Marcatori: 31’ Zanon (C), 42’ Finotto (C), 1’ st Zuelli (C), 63’ Reine-Adélaïde (S), 85’ Soriano (S).

Note: spettatori 3936 per un incasso di 49182; angoli 1-9; ammoniti Njoh, Stojanovic, Cerri L., Calabro; recupero 2’ e 4’.

CARRARA – La Carrarese in un sol colpo ha infranto un doppio tabù facendo i primi punti del 2025 e toccando la sospirata soglia dei 30. Merito di una partita volitiva che dopo 46’ di gioco ha visto già gli azzurri sul 3 a 0 salvo poi rischiare di farsi riprendere nel finale. Calabro ha varato una formazione coraggiosa con due punte “pesanti“ come Finotto e Cerri e Cherubini ad ispirarle. Meglio la Salernitana nella prima parte di tempo, capace di conquistare corner in serie e di andare alla conclusione. Lochoshvili ha staccato due volte ma colpendo prima fuori e poi in “bocca“ a Fiorillo.

La Carrarese ha iniziato a far male a sinistra con Cicconi. Su un suo cross al 30’ Cerri ha girato a lato; un minuto dopo l’esterno si è messo in proprio saltando un paio di uomini e impegnando Christensen. Sulla respinta Zanon ha ribadito in rete. Il gol è stato una sorta di liberazione per gli apuani diventati più intraprendenti. Al 35’ Guarino di testa da corner ha sfiorato il raddoppio. Il tempo per Fiorillo in uscita di anticipare Cerri ed è arrivato il secondo go. Al 42’ Finotto si è girato bene in area dopo aver raccolto un cross di Schiavi. Dopo neanche un minuto della ripresa ecco il tris calato da Zuelli, ben servito da Cicconi. La Salernitana è rimasta sul pezzo prendendo nuova linfa dai cambi. Al 63’ il subentrato Reine Adelaide ha accorciato le distanze. La Carrarese ha fallito in contropiede ghiotte opportunità con Zuelli e Manzari e all’85’ è stata punita da un tiro di Soriano diventato letale dopo una deviazione. Finale thrilling coi campani che prima con Simy e poi con una punizione di Verde hanno avuto le chance per agguantare il pari, ma gli azzurri hanno saputo resistere.

Gianluca Bondielli