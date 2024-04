La Carrarese vuole rialzarsi. Palmieri non fa drammi: "La classica giornata no. Dobbiamo subito ripartire»

Ha assistito dalla panchina al naufragio dei suoi compagni nel primo tempo per poi entrare ad inizio ripresa a ’frittata’ già fatta. Riccardo Palmieri, che con le sue 29 presenze stagionali impreziosite da 4 reti ha dato un bel contributo alla causa azzurra, cerca di non dare troppo peso alla disfatta di Recanati. "E’ stata la classica giornata storta – esterna la mezzala mancina – un chiaro incidente di percorso in cui riconoscere i meriti del nostro avversario che si è fatto trovare più pronto di noi. Non c’è una causa per quanto accaduto ma una serie di fattori che hanno determinato negativamente una prestazione lontana da quelle che abbiamo mostrato negli ultimi mesi. Sappiamo che si tratta di qualcosa che può accadere ma che non deve farci preoccupare perché restiamo consapevoli di quello che siamo in grado di fare".

La prospettiva delle ultime tre gare adesso diventa soltanto quella del consolidamento del terzo posto. "Il passo falso della Torres avrebbe potuto aprire scenari importanti di avvicinamento in caso di una nostra vittoria – si rammarica Palmieri – e, invece, dobbiamo guardarci dal Perugia che ha nuovamente accorciato le distanze. La sfida con loro resterà viva sino alla fine. Servirà ragionare di partita in partita con serenità e lucidità sapendo che è ancora tutto nelle nostre mani".

Domenica allo stadio dei Marmi arriverà il Rimini e la Carrarese dovrà subito riprendere la marcia interrotta bruscamente. "Il nostro rendimento casalingo è una garanzia – sottolinea Riccardo – e la voglia di rivincita, dopo il passo falso di Recanati, deve contribuire a farci sintonizzare al meglio su questa partita. Per ottenere il massimo dovremo affrontare la settimana con il solito grado di attenzione e determinazione. Ci prepareremo con scrupolo per sfruttare questa bella occasione per ripartire".

La squadra, dopo il lunedì di riposo, è tornata ad allenarsi ieri in un’unica seduta fatta di riattivazione atletica, torelli tecnici e successivamente esercitazioni tecnico e tattiche. Quest’oggi è giornata di doppio allenamento. Restano da valutare le condizioni di Mauro Coppolaro, uscito anzitempo dal rettangolo di gioco dello stadio ’Nicola Tubaldi’ per un dolore al ginocchio. Non fosse in grado di recuperare il trio di difensori partito titolare contro la Recanatese avrebbe l’occasione per riscattarsi dell’ultima pessima prestazione.

