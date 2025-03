La Casolese batte l’Orbetello e riapre i ‘giochi’. Badesse ok. Bene il Torrenieri, tonfo San Quirico

Nel Girone C spicca la vittoria della Casolese, che supera di misura la capolista Orbetello e riapre, di fatto, il campionato. L’1-0 dei biancorossi, frutto della rete di Bonfitto, ha ridotto infatti a sole quattro lunghezze la distanza dal primo posto, e con cinque partite ancora a disposizione, per la squadra di mister Borghi sembra ancora possibile tentare la rimonta. Importante successo anche per il San Miniato, che in un duro confronto supera 4-3 il Venturina grazie alle doppiette di Conforti e Pianigiani, oltrepassa i livornesi in classifica e si porta al terzo posto, che però, visto il ritmo della coppia di testa e considerata la regola della ‘forbice’, potrebbe non bastare per garantire l’accesso ai play off. Successo anche per il Badesse, che in trasferta supera 1-0 il fanalino di coda Sant’Andrea e aggancia il Monterotondo, bloccato sullo 0-0 dal Pianella. Nelle retrovie il Gracciano vince il derby valdelsano contro il San Gimignano (2-1 il risultato finale), mantenendo viva la speranza di conquistare la salvezza diretta, distante in questo momento cinque punti. Vittoria corsara, infine, per il Radicondoli, che grazie alle reti di Giardulli e Pedani batte 2-1 il Fonteblanda e si allontana dalla zona calda della classifica.

Nel Girone F il risultato più clamoroso della giornata è senza dubbio il pesante tonfo del San Quirico, che in casa cede 3-0 al Cortona Camucia e vede allontanarsi la zona play-off. Brutta giornata per i giallorossi, che nonostante un buon inizio non riescono a contrastare gli avversari: gli ospiti passano al 34’ con Lombardi, raddoppiano nel finale di tempo con Tammariello e chiudono i conti ancora con Lombardi al 69’, certificando la crisi del club della Val d’Orcia, che ha messo in cascina appena due punti nelle ultime sei partite. Migliore, per le senesi, la situazione nelle posizioni di testa: il Torrenieri batte il Valdichiana grazie alle reti di D’Aniello e Ventrone, confermandosi la prima inseguitrice della capolista Acquaviva, che segue a due soli punti di distanza. Tre lunghezze più indietro, continua l’arrampicata del Piancastagnaio, vittorioso sul campo dell’Olmoponte (0-2, gol di Pinzuti e Stolzi), intenzionato ad affrontare i play-off nella migliore posizione possibile. Play-off che restano un obiettivo fattibile per il Montalcino, che supera 1-0 l’Amiata rimanendo a tre punti dalla zona spareggi. Crisi nera, infine, per il Ponte d’Arbia, che in casa dell’Acquaviva incassa la tredicesima sconfitta su venticinque partite: i biancoazzurri, a secco di vittorie dal 19 gennaio, sono penultimi in classifica e in lotta per evitare la retrocessione diretta.

Marco Brunelli