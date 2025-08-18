La Casolese punta in alto: "Vogliamo la Promozione"

Via alla nuova avventura per la Casolese in Prima categoria, con il tecnico Paolo Molfese (foto). La società valdelsana non da oggi corre per il salto in Promozione, grazie ad annate agonistiche di indubbia qualità. Un traguardo finora sfuggito per la classica incollatura. "Nel tempo le componenti della Casolese si sono distinte per l’ottimo lavoro – afferma Molfese – e sulla carta non mancherebbe molto a rendere concreto il sogno del passo in avanti. Poi occorrerà confrontarsi sempre con la realtà del campo di gioco".

Esempi da considerare?

"Penso a club che nella scorsa stagione puntavano a una semplice salvezza, ma che ora ambiscono legittimamente a qualcosa in più. Come il Radicondoli e il Badesse-Monteriggioni, per rimanere nel nostro circondario".

Quale giudizio sul raggruppamento F?

"In programma tanti derby e incontri che si annunciano ‘battaglie’ in senso sportivo. Cercheremo di dire la nostra al cospetto di squadre rilevanti. L’elevato numero di formazioni del Senese, dovrà accrescere in noi il desiderio di ottenere il massimo nelle sfide in ambito territoriale. Incontri nei quali, si sa, è più difficile in teoria conquistare i tre punti, rispetto alle gare ‘ordinarie’, per così dire. Poi, naturalmente, ogni match nasconde le sue insidie".

Una Casolese sugli scudi, tra la compagine in Prima categoria e un settore femminile in piena espansione...

"Il sodalizio può contare sul sostegno di un grande presidente, Guglielmo Montagnani, e su un’organizzazione di valore per l’ universo della Prima, fra dirigenti, addetti ai lavori, consiglieri appassionati. Ognuno opera per costruire qualcosa di veramente importante per i colori".

Da chi è composto lo staff?

"Un’équipe già attiva in passato nella Casolese. Ho al mio fianco il vice allenatore David Barzottini, quindi Luca Volpi per i portieri e il preparatore atletico Gianluca Zazzeri. Nuovo per l’ambiente della Casolese, oltre al sottoscritto, è anche il fisioterapista Leonardo Rigacci".

L’organico?

"Una conferma pressoché totale per il gruppo del 2024-2025. Il ds Piero Baldoni ha inserito dalla Chiantigiana Gabriele Minucci e Tommaso Batoni. Ci sono poi i giovani Kryeziu e Chiti, classi 2007 e 2006".

Paolo Bartalini