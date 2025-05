La Casolese sfida il Cortona Camucia nelle finali intergirone di Prima categoria

La Casolese impegnata domenica prossima nel tabellone delle finali intergirone della Prima categoria. La squadra allenata da Maurizio Borghi affronterà domenica il Cortona Camucia. Ovvero la formazione che ha estromesso dai giochi il pur valido Atletico Piancastagnaio, desideroso fino all’ultimo istante dell’atto conclusivo di ottenere il pass per arrivare alla sfida tutta in ambito provinciale senese, dai versanti amiatino e valdelsano. Tutto all’interno di un programma che vede tra le protagoniste, in base agli abbinamenti, anche Corsagna-Iolo e Fornacette Casarosa-Libertas Barberino Tavarnelle. Queste, dunque, le altre formazioni candidate al salto in Promozione.

Perr quanto riguarda invece il percorso dalla Seconda alla Prima, non finisce di stupire il Campiglia, società che fino a poche stagioni or sono partecipava ai campionati amatoriali e che adesso si distingue per le affermazioni al cospetto di realtà più marcatamente strutturate, almeno sulla carta. Come è avvenuto nel confronto di domenica con un’Impruneta Tavarnuzze che dopo il vantaggio immediato ha subìto il ritorno del team di Francesco Bianchini, vittorioso col punteggio di 3-1. Adesso l’attesa per l’ulteriore finale con Reconquista San Piero a Sieve. In queste ore la decisione per la sede neutra della disputa del match dell’11 maggio. E poi l’altra finale, in questo caso sui versanti senese e grossetano, Valdichiana contro Amiata. L’Unione Poliziana, reduce dal successo in rimonta per 2-1 con una Olimpic Sarteano meritevole forse quanto gli avversari di continuare il cammino, trova l’ostacolo rappresentato dal Cinigiano, compagine che si è a sua volta distinta per un’affermazione di prestigio con il Sorano. Una seconda domenica di maggio che si annuncia quindi da thriller, in merito agli esiti che riguardano da vicino le nostre formazioni in lizza per i rispettivi traguardi.