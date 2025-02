La Castiglionese affonda. Due schiaffi che pesano

CASTIGLIONESE0RONDINELLA2

CASTIGLIONESE: Balli, Gori (60’ Priorelli), Giorgi, Capogna (65’ Viciani), Cecci, Menci, Berneschi, Evangelisti, Falomi (70’ Doka), Minocci, Scichilone (75’ Tavanti). All. Zacchei.

RONDINELLA: Pecorai, Mantechi, Noviello, Mazzolli, Bartolini, Migliorini, Piras, Antongiovanni (60’ Vezzi), Polo (75’ Travaglini), Baldesi, Bencini (65’ Giogelli). All. Tronconi.

Arbitro: Casale di Siena.

Reti: 37’ Piras, 60’ Polo.

AREZZO – Non riesce più a vincere la Castiglionese in quella che potrebbe essere stata la sua ultima partita sul campo dell’Olmoponte. Lo 0-2 è un passo falso per Zacchei, reduce dal pari all’esordio contro il Foiano. La sconfitta tra l’altro cambia notevolmente la classifica in virtù dei risultati delle altre concorrenti nei piani alti visto che adesso il primato dello Scandicci è a nove punti, il secondo posto della Colligiana a quattro, ma intanto il quinto posto dei viola è insidiato dalla Baldaccio Bruni che sale a meno due dai viola.

Al 37’ Piras viene lasciato solo sulla destra e realizza così il gol del vantaggio per i fiorentini. La Castiglionese potrebbe reagire con Berneschi ben lanciato verso l’area ospite ma il suo tiro è troppo debole per creare problemi. Al 60’ un calcio di rigore per la Rondinella. Polo va sul dischetto ma Balli intercetta e respinge, l’attaccante fiorentino è il più lesto però a ribadire in rete per il raddoppio. La Castiglionese prova a reagire ma è una reazione scomposta e sterile.