La Castiglionese batte l'Atletico Maremma 2-1 e avanza in Coppa Bruno Passalacqua

La Castiglionese sorprende l’Atletico Maremma, imponendosi 2-1 e alimentando le possibilità di accedere ai quarti di finale della Coppa Bruno Passalacqua. Eliminazione, invece, per l’Atletico Maremma.

La prima frazione di gioco scorre via senza azioni degne di nota, ma la ripresa regala emozioni. La Castiglionese si rovescia in avanti creando subito una mischia nell’area piccola. Dopo 8’ Camarà trova lo spiraglio giusto, la sfera tocca il palo e si insacca per l’1-0. Trascorrono pochi minuti e Temperani raddoppia: è il 12’. La gara si illumina. Bonucci al 17’ dimezza le distanze. La conclusione di Vincelli viene respinta, quella di Temperani (27’) è sventata da Iacoboaea, la botta di Vincelli al 31’ è intercettata da Cerone. Anche i nervi subiscono un’impennata. A farne le spese è Benanchi, che al 35’ riceve il rosso diretto per fallo di reazione. La coda della gara vede le due squadre impegnate a cercare la rete, ma il risultato resta immutato.

ATLETICO MAREMMA: Iacoboaea, Giusti (1’ st Angeli), Solimeno, Lunghi, Talenti, Caminati, Pennacchi, Tosi (13’ st Uccelletti), Veronesi (9’ st Cozzolino), Bonucci, Vincelli (46’ st Tammaro). All. Schiano.

CASTIGLIONESE: Cerone, Riemma (1’ st Benanchi), Minelli, Gambineri (39’ st Bracco), Ghersi (32’ st Valduga), Ulivieri, Tocchi, Foderi, Salvadori (41’ st Bevilacqua), Temperani, Camarà. All. Tocchi.

Reti: 8’ st Camarà, 12’ st Temperani, 17’ st Bonucci