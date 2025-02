La Castiglionese è sparita: un altro ko

SIGNA

2

CASTIGLIONESE

1

SIGNA: Crisanto, Wolf (74’ Nencini), Tesi, Baggiani, Soldani, Franzoni, Pietro Tempesti, Dallai, Lorenzo Tempesti, Coppola, Cioni (73’ Conti). All. Scardigli.

CASTIGLIONESE: Balli, Bergoglio, Giorgi (81’ Tavanti), Gori, Cecci, Menci, Berneschi, Evangelisti, Doka (70’ Falomi), Minocci, Viciani (65’ Scichilone). All. Zacchei.

Arbitro: Ferroni di Fermo

Reti: 33’ Berneschi (rig.), 39’ (rig.) e 84’ Lorenzo Tempesti

Note: espulso all’83’ Minocci; ammoniti Cioni, Berneschi, Wolf, Gori, Tempesti P.

SIGNA – Continuano le difficoltà per i viola della Castiglionese che non vincono ormai da due mesi (l’ultimo successo è di metà dicembre con lo Scandicci) e non lo hanno mai fatto nel girone di ritorno giunto ormai alla settima giornata. Per la squadra del presidente Carlo Barbagli la vetta sembra ormai irraggiungibile: sono 12 i punti che dividono i viola proprio dallo Scandicci che ieri ha sbancato il difficile campo di Anghiari.

Allo stadio Bisenzio di Signa un buon primo tempo per la Castiglionese con sostanziale equilibrio in campo e vantaggio per gli aretini al 33’ grazie al numero sette Berneschi (uno dei migliori) su calcio di rigore concesso per atterramento di Viciani da parte di Wolf. Il vantaggio dei viola durava però appena sei minuti, e il Signa sempre su rigore concesso per atterramento di Dallai (il migliore dei locali) da parte di Bergoglio, perveniva al pareggio con il bomber Tempesti Lorenzo.

Due rigori che sono apparsi evidenti e che il marchigiano Ferroni ha giustamente concesso. Nella ripresa la Castiglionese accusava la fatica la supremazia del Signa era pressoché costante anche se non c’erano situazioni di vero e proprio pericolo per la difesa ospite. Il gol della vittoria dei fiorentini all’84’ (un minuto prima era stato espulso il numero dieci ospite Minocci per un fallo) realizzato su mischia con l’opportunista Lorenzo Tempesti che da due passi batteva Balli dopo che la difesa viola non era riuscita ad allontanare la minaccia.

Per l’allenatore Zacchei il compito di dare una scossa ai suoi. Domenica la Castiglionese ospita una delle due squadre all’ultimo posto in classifica, la Fortis Juventus. Un’occasione imperdibile per tornare alla vittoria dopo un digiuno troppo lungo per una squadra che nel girone di andata ha dominato il campionato.

Antonio Mannori