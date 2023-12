La Centese cala il tris e allunga in classifica. X Martiri espugna Codifiume: ora è terza

Emozioni e gol al Bulgarelli: la Centese si sbarazza con qualche patema della resistenza del Galeazza nel recupero di sabato e allunga in classifica, approfittando del passo falso del Persiceto, fermato a domicilio dal Gallo. Non è stata una passeggiata, al gol del rientrante Pirreca ha ribattuto Zauri con un gran tiro dalla distanza. Successivamente Costantini ha portato i biancocelesti in vantaggio con un diagonale imprendibile. Da notare che nel secondo tempo Alberghini ha parato un rigore e ha sventato pure sulla ribattuta. La Centese ha calato il tris con Pirreca, autore di una doppietta e nuovo capocannoniere del girone. Con un bottino di 33 punti la capolista e anche matematicamente campione d’inverno. "E’ stata una battaglia – ricorda Carlo Contri, tornato alla Centese dopo alcuni anni – Il Galeazza ha ribattuto colpo su colpo, la differenza l’hanno fatto i nostri attaccanti, con una nota di merito per Costantini, un giocatore di categoria superiore. A Cento c’è euforia, sono stati venduti 450 biglietti, tanti per questa categoria; il rammarico per una cittadina di 37 mila abitanti è la pochezza degli impianti sportivi, sia della prima squadra che della juniores". Se la Centese ha portato a 7 i punti di vantaggio lo deve al Gallo, che dopo aver espugnato il Bulgarelli, ha sfiorato l’impresa a San Giovanni in Persiceto. "E’ un pareggio di prestigio e meritato – afferma il presidente dei galletti Carlo Baldissara – Un tempo per parte: meglio i modenesi nel primo, meglio noi nella ripresa: siamo usciti alla distanza e rimesso le cose a posto con Bianchi". Sale al terzo posto la X Martiri che ha espugnato Santa Maria Codifiume, che ha scavalcato Ravarino, sconfitto a Sala Bolognese e raggiunto il Persiceto. Corsaro anche il Pontelagoscuro, che ne fa quattro a Poggio Renatico. "E’ stata una partita a senso unico – commenta soddisfatto il presidente biancazzurro Luca Popolo – Per un’ora abbiamo dominato, abbiamo chiuso il secondo tempo con il doppio vantaggio e trovato altri due gol nella ripresa. E’ il quinto risultato utile consecutivo: siamo saliti al quinto posto e a soli tre punti dalla X Martiri. Dopo una partenza con il freno a mano tirato, stiamo uscendo dall’anonimato e confido di finire il 2023 in gloria in casa con il Sala Bolognese". In chiave salvezza si esulta a Copparo, che ha espugnato Molinella, squadra in salute, grazie a una doppietta di Davo. I bolognesi hanno avuto una sterile superiorità nel primo tempo, nella ripresa i rossoblù hanno messo in cassaforte il risultato. "E’ un risultato che ci deve dare consapevolezza – dice capitan Yuri Scaramelli, – Avevamo toccato il fondo: potevamo solo migliorare. Sono tre punti che fanno morale".

Franco Vanini