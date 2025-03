La Cerretese si arrende. Sansovino vola in finale

Sansovino 2 Real Cerretese 0

SANSOVINO: Balucani, Mirante, Pascucci (75’ Chioccioli), Pasquinuzzi, Romagnoli, Gagliardi, Pigazzini (80’ Bongini), Rosi, Imbrenda (78’ Bruschi), Ricci (87’ Semiao), Bigazzi (75’ Croci). A disp.: Florindi, Ficai, Granado. All.: Chini.

REAL CERRETESE: Battini, Bargellini, Monti, Meucci, Chiavacci, Mordagà, Fedi, Nieri (69’ Gargiulo), Melani (87’ Scaranna), Bouhafa, Novi (64’ Pieri). A disp.: Santini, Tramacere, Lamberti, Antonini, Lapi, Shahid. All.: Petroni.

Arbitro: Iglio di Pistoia.

Rete: 40’ Bigazzi, 84’ Ricci.

MONTE SAN SAVINO – Finisce in semifinale la corsa in Coppa Italia Promozione della Real Cerretese, che paga a caro prezzo le prime reti incassate nel torneo. Sul campo della Sansovino, leader del girone C come i ‘medicei’ lo sono del girone A, la squadra di Petroni cede 2-0 con una rete per tempo. Prima frazione tutta di marca locale con Battini subito ‘miracoloso’ sul colpo di testa ravvicinato di Bigazzi e costretto a ripetersi al 35’ sulla conclusione da appena dentro l’area di Mirante. È il preludio al vantaggio locale che arriva al 40’ quando Bigazzi deposita comodamente in rete un assist di Rosi dopo una disattenzione della difesa cerretese. Nella ripresa la Real Cerretese torna in campo con un piglio diverso e tra il 50’ e il 53’ si rende due volte pericolosa prima con Bouhafa, tiro a lato dal limite dell’area, e Fedi, che calcia alto dal cuore dell’area di rigore disturbato da un difensore un assist dalla sinistra di Bouhafa. La Sansovino, poi, non rischia più niente e all’84’ chiude il conto in contropiede con una splendida azione personale di Ricci.

Simone Cioni