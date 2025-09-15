La Chiantigiana pareggia, ma esce di scena. Il Bettolle risorge e travolge l’Unione Poliziana

E’ un pareggio che sa di sconfitta, quello ottenuto dalla Chiantigiana sul campo dell’Arezzo FA nel Girone 18 della Coppa Toscana di Prima Categoria: l’1-1 di ieri, dopo la sconfitta subita dalla squadra di Gaiole in Chianti contro l’Atletico Levane sette giorni fa, la esclude ufficialmente dalla lotta per l’accesso ai sedicesimi di finale.

Tutto ancora aperto, invece, nel Girone 19: il pareggio tra Ambra e Castelnuovese, dopo quello maturato la settimana scorsa tra la squadra di Cavriglia e il Pianella, lascia tutte e tre le squadre con un solo punto in classifica e rimanda ogni sentenza alla partita tra i senesi e l’Ambra.

La stessa condizione che vivono le squadre del Girone 23, dove il pareggio per 2-2 tra San Quirico e Montalcino, dopo quello tra i biancoverdi e il Torrenieri, lascia aperta ogni strada. Situazione incerta anche nel Girone 2: il Bettolle, dopo la sconfitta di misura incassata ad opera del Torrita, si è rifatto travolgendo l’Unione Poliziana con un netto 3-0.

Tutto si deciderà, a questo punto, nell’ultima partita, e ogni scenario è teoricamente ancora possibile: al Torrita basterebbe un pareggio per passare il turno, ma in caso di sconfitta dei biancoazzurri il Bettolle potrebbe contare su una migliore differenza reti, e perfino la Poliziana non è completamente fuori dai giochi.

Appare invece decisamente più determinata la situazione del Girone 22: l’Amiata è riuscita a recuperare dopo la pesante batosta subita nel derby contro l’Atletico Piancastagnaio e ha superato 2-1 il Cinigiano grazie alle reti di Ballerini e Sabatini, ma il risultato non è sufficiente per ribaltare la situazione, visti i tre gol di scarto che restano nella differenza reti tra la squadra di Abbadia San Salvatore ed i "cugini" gialloviola. Una differenza che non potrebbe essere colmata neanche in caso di vittoria a valanga del Cinigiano nell’ultima partita, perché a quel punto, paradossalmente, sarebbero proprio i biancoazzurri a passare il turno.

Fuori dai giochi, nel Girone 24, anche il San Miniato, che dopo la batosta contro il Badesse non va oltre il 2-2 contro il Ponte d’Arbia, che invece si giocherà il passaggio del turno nell’ultimo match contro i biancocelesti. Impresa corsara, infine, per il Campiglia, che supera 2-1 il Radicondoli, ma che adesso, per accedere ai sedicesimi, dovrà sperare in un inciampo casalingo della Casolese nella partita finale del Girone 25.

