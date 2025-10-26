La Cittadella a Coriano. Gori sogna il colpo esterno

La Cittadella senza mezze misure (4 vinte e 4 perse fin qui) reduce dal tris alla Trevigliese cerca conferme oggi (14,30) a Coriano (Rimini) sul campo del Tropical, matricola reduce da 7 punti nelle ultime 4 gare, ma che non ha ancora vinto in casa. Dopo il ritorno alla vittoria a San Danmaso mister Mattia Gori vuole invertire il trend negativo esterno. "È una gara molto difficile – le sue parole – e importante dopo 3 sconfitte di fila fuori casa. Un avversario che ha vinto a Crema e fermato in casa la Pro Sesto, sono in salute e compatti, hanno preso Danieli che è un play molto forte. Per fare punti dobbiamo ripetere la prestazione del debutto a Correggio, e alzando l’intensità". Fuori i soliti Maini e Panfilo più Rovatti (stiramento), Calanca recupera al massimo per la panchina, in forte dubbio Formato, è ok Sala.

La 9^ giornata: Lentigione-Palazzolo, Correggese-Sasso M., Progresso-Pistoiese, T. Coriano-Cittadella, Tuttocuoio-Piacenza, Crema-Desenzano, Sant’Angelo-Sangiuliano, Trevigliese-Imolese, Pro Sesto-Rovato V. Classifica: Lentigione 19, Pistoiese e Crema 16, Pro Sesto 15, Desenzano 14, Cittadella e Piacenza 12, Correggese, Sangiuliano e Rovato 11, Imolese e Sant’Angelo 10, T. Coriano e Palazzolo 9, Sasso Marconi e Trevigliese 6, Progresso 5, Tuttocuoio 3. T.

CORIANO (3-5-2): Pollini; Brisku, Anastasi, Cannino; Omokaro, Carnesecchi, Danieli, Enchisi, Bellavista; Pacchioni, Barbatosta. All. Scardovi.

CITTADELLA (3-4-2-1): Anino; Boccaccini, Sabotic, Fort; Carretti, Mandelli, Dodaro, Sardella; Caprioni, Carrozza; Sala. All. Gori

Arbitro: Zampieri di Rovigo

d.s.