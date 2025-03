La Cittadella ci mette il cuore. Rimonta due volte il Tau

tau altopascio

2

cittadella

2

TAU ALTOPASCIO (4-3-3): Cabella; Barsi (76’ Ivan), Biagioni, Bernardini, Zanon; Atzeni, Meucci, Bongiorni; Manetti (65’ Bartelloni); Andolfi (70’ Carcani), Motti. A disp. Perallini, Belluomini, Sichi, Bagnoli, Nesti, Grossi. All. Venturi

CITTADELLA (3-5-2): De Fazio; Sabotic (50’st Mora), Boccaccini, Fort; Manzotti (76’ Sardella), Mandelli, Marchetti, Osuji (64’ Teresi), Martey; Sala (70’ Guidone), Formato (83’ Rovatti). A disp. Piga, Aldrovandi, Andreotti, Bertani. All. Gori

Arbitro: Buzzone di Enna

Reti: 9’ Andolfi, 32’ Sala, 85’ Bartelloni, 93’ Boccaccini

Note: Guidone si è fatto parare un rigore al 91’, ammoniti Sabotic, Boccaccini, Meucci, Osuji

Due volte sotto e due volte capace di rimontare grazie alla zampata al 93’ di Boccaccini, dopo aver fallito al 91’ un rigore. Un punto tutto cuore quello che la Cittadella porta a casa da Altopascio, fermando sul 2-2 il Tau terzo della classe, da ieri probabilmente fuori dai giochi per la C diretta col Forlì capolista che dista 10 punti.

La squadra di Gori invece mantiene il prezioso +6 sulla zona calda e vede avvicinarsi la salvezza. Il tecnico cambia solo a sinistra (Martey per Sardella) nel 3-5-2 rispetto al successo sul Corticella, confermando Sala davanti per Guidone. La gara si mette in salita dopo appena 9’, quando Andolfi devia in rete la conclusione sbilenca di Atzeni. La Cittadella risponde subito e, dopo un tiro debole di Osuji, prova in contropiede a rendersi pericolosa al 15’ ma Biagioni è bravissimo ad anticipare Osuji. Il pari meritato arriva al 35’: un cross da sinistra di Martey si innesca un batti e ribatti su cui la zampata di Sala vale l’1-1. Per la punta ex Lentigione la seconda rete stagionale è una liberazione, a oltre 4 mesi dalla prima un girone fa (23 ottobre) col Corticella. La ripresa viaggia a ritmi lenti, il Tau ci prova con Zanon (76’) con un tiro alto e poi il capocannoniere del girone Motti colpisce il palo con un tiro cross. Il 2-1 arriva quando il pari sembra scritto: il lancio dalle retrovie vede Bartelloni incunearsi tra le maglie larghe dei difensori ospiti, ottimo il controllo del 2006 con tiro in corsa imparabile per De Fazio. Un’altra Cittadella si sarebbe arresa, quella degli ultimi tempi invece può pareggiare subito, perché per un fallo di Atzeni l’arbitro indica al 91’ il dischetto, ma il neoentrato Guidone si fa ipnotizzare da Cabella. Il ko numero 12 dell’anno sembra scritto, ma al 93’ da un cross laterale è Boccaccini che risolve in mischia per il 2-2.