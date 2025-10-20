La Cittadella rialza la testa. Formato e Sala: gol e infortuni

cittadella

3

trevigliese

1

CITTADELLA: Anino; Boccaccini, Sabotic, Fort; Carretti (29’st Barozzini), Mandelli (1’st Morello), Dodaro, Sardella (42’st Stopelli); Caprioni, Sala (16’st Carrozza), Formato (42’pt Marchetti). A disp.: Celenza, Manzotti, Camara, Orlandi. All. Gori

TREVIGLIESE: Illipronti, Gatelli (1’st Cretti), Ruggeri, De Gradi (24’st Villone), Del Carro, Moraschi (10’st Ortelli), Ottini (21’st Brambilla), Caporali, Principe, Ciarmoli, La Torre (1’st Presenti). A disp.: Maccherini, Eberini,Rubagotti, Vinzioli. All.Tricarico

Arbitro: Farina di Ostia Lido

Reti: 16’ Formato, 26’ Sala, 9’st Carretti, 19’st Principe

Note: ammoniti Boccaccini, Dodaro, Del Carro, Caporali, Ciarmoli

Tre squilli in 55’ e la Cittadella cancella le tre sconfitte di fila battendo la Trevigliese. La indirizzano subito Formato e Sala in 26’ che poi vanno ko e i loro infortuni sono le uniche note stonate di una domenica col sorriso. "Abbiamo meritato la vittoria per 65’ di ottimo calcio – spiega il ds Alberto Biagini – con la mentalità giusta per cancellare le tre sconfitte, gare in cui comunque la prestazione c’era sempre stata. Sono felice per i gol di Formato, che ultimamente era stato sfortunato, e Sala a cui dico sempre che se capisce di essere forte può giocare in C. I loro infortuni? Ora faremo gli esami, Sala aveva già un risentimento ma ha voluto esserci. Io spero di averli entrambi domenica". Rispetto a Sesto sono recuperati dal 1’ Sabotic, Fort, Caprioni e Sala. La gara si sblocca al 16’ quando Dodaro pesca Formato che con un el rasoterra fa 1-0, sbloccandosi dopo 5 gare senza gol. La Cittadella è padrona del campo e sfiora la rete del 2-0 con Sardella che arriva in ritardo su un pallone che attraversava l’area piccola. Il secondo gol però è nell’aria e Sala (seconda rete stagionale) fredda Illipronti con un rasoterra alla sua destra al 26’. A inizio ripresa Del Carro con un bel tiro sfiora il gol, ma al 54’ una bella azione sulla destra, iniziata e conclusa da Carretti, vale il 3-0 e per l’esterno scuola Bologna è la prima rete fra i ’grandi’ in 30 gettoni in D con la Cittadella. L’unica disattenzione al 64’ costa la rete di Principe ma la gara non si ripresa, anzi è Caprioni che va vicinissimo al gol del 4-1 con una bella ripartenza.