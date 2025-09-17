La Civitanovese a Villa San Filippo. I rossoblù mettono i quarti nel mirino

Dopo la sconfitta in campionato nel derby con la Fermana, la Civitanovese torna in campo per il ritorno degli ottavi di Coppa Italia. Appuntamento oggi, fischio d’inizio alle 18.30, al Comunale di Villa San Filippo. La squadra di Andrea Mercanti affronterà la Sangiustese del tecnico Luigi Giandomenico, con cui aveva pareggiato (1-1) nella gara d’andata. Al Polisportivo, lo scorso 31 agosto, terminò 1-1 con reti dell’ex Giandomenico jr e Luciani. La vincente della gara odierna avrà accesso ai quarti di finale, in calendario il primo ottobre (andata) e il 15 dello stesso mese (ritorno). In caso di parità nei novanta minuti, il match odierno sarà deciso ai calci di rigore. Il tecnico Mercanti (foto) dovrebbe optare per un ampio turnover, dando spazio a chi finora è stato impiegato in misura minore. In porta, potrebbe esserci l’esordio dell’esperto Maggi, preferito a Forconesi, mentre le corsie laterali sarebbero occupate da Candia e Cosignani, con il recuperato Romero a far coppia con Martiarena al centro della difesa. In mediana, possibile partenza dal 1’ dei vari Cisbani, Malavolta e Chiaruzzi, ma attenzione anche alla variabile Thiago Guedack. In attacco, Handiz dovrebbe essere lasciato a riposo in favore di Apicella, con Pitronaci e magari l’under Renzi ai lati. Di sicuro, non ci sarà il difensore Luciani che contro i gialloblù ha rimediato la seconda ferita al volto in due gare. Al calciatore sono stati applicati otto punti di sutura al labbro. Ieri era presente in allenamento anche l’esterno d’attacco Martin Garcia, che potrebbe tornare a vestire i colori rossoblù dopo l’esperienza della stagione 2022-23. Nel contempo, Visciano e soci si preparano alla terza di campionato, in programma domenica, quando al Polisportivo arriverà il Matelica (15.30).

f. r.