La Civitanovese al lavoro. No problem per Handzic

La seconda sconfitta consecutiva non ha scosso l’ambiente Civitanovese, ma ha chiaramente lanciato alcuni campanelli d’allarme che è bene non sottovalutare. La coesione non manca, con il tecnico Andrea Mercanti, che ne continua a trasmettere tanta, anche guardando il bicchiere mezzo pieno rispetto ad una prestazione giudicata dalla dirigenza come "la migliore fin qui effettuata". Ed in effetti, almeno offensivamente parlando, la partita contro il Matelica (1-2 per i biancorossi) è il match dove la Civitanovese ha creato il maggior numero di occasioni da gol, anche se la palla è entrata in rete solo una volta. Perciò, il nodo più rilevante resta l’assenza di un terminale offensivo, o quantomeno un’alternativa ad Handzic. Domenica il bosniaco era reduce da un affaticamento, Apicella indisponibile, così l’allenatore Mercanti ha dovuto schierare l’esterno offensivo Cappa nel ruolo di centravanti. Il tecnico ha perciò optato per un cambio di modulo, passando dal consueto 4-3-3 al 4-2-3-1, con la mezzala Lorenzoni in posizione più avanzata. A proposito di Handzic, ieri l’attaccante ha svolto l’allenamento in gruppo e non dovrebbero esserci problemi per la trasferta di Tolentino. Resta ancora qualche problema per Apicella, tutti gli altri sono ok dal punto di vista fisico. Ma, con queste premesse, sarebbe da rituffarsi sul mercato per assicurarsi una seconda opzione. Tuttavia le punte sono solitamente le più costose e c’è un budget da rispettare. Infatti la dirigenza è stata chiara: sfoltire per comprare. A quanto pare, l’attenzione riguarderebbe due ruoli: un attaccante, appunto, ed un centrocampista, che potrebbero aggregarsi prossimamente. La speranza è che ciò avvenga il prima possibile.

f. r.