La Civitanovese non si tira indietro: "Trattative per rinforzare la squadra"

"Non posso dire nulla ai ragazzi, è stata la migliore prestazione fin qui realizzata. Purtroppo, abbiamo pagato a caro prezzo alcune ingenuità". È il commento di Paolo Pochetti, direttore generale della Civitanovese, sulla sconfitta rimediata contro il Matelica (1-2), la seconda consecutiva su tre turni di campionato. "Se avessimo vinto – aggiunge – non avremmo rubato nulla. Siamo partiti bene, segnando grazie ad una loro disattenzione. Abbiamo mal gestito il vantaggio e subito il pareggio. Nella ripresa, ci è mancato solo il gol. Il Matelica ha segnato su una nostra ingenuità, ma non ricordo altre azioni pericolose da parte loro. Noi, invece, siamo andati vicini alla rete in varie occasioni". Anche stavolta, è emerso il problema del gol. "A Fermo avevamo avuto sciupato due ghiotte occasioni. Con il Matelica siamo stati sfortunati, la palla è stata deviata diverse volte. Ma l’immagine è di una squadra che crea". Il tecnico Mercanti è stato costretto a schierare l’esterno Cappa nel ruolo di centravanti, causa gli affaticamenti di Handzic ed Apicella. Perciò, servirebbe intervenire sul mercato. "Prima dobbiamo sfoltire, per ingaggiare. Chiaruzzi potrebbe andare all’Azzurra Colli, anche Guedack e Romero approderebbero in Promozione". Sulle entrate: "in settimana – conclude – parlerò con Garcia per vedere il da farsi. Abbiamo sondato un centrocampista, che però mira alla D. Vedremo nei prossimi giorni l’evolversi di queste situazioni. Sottolineo che c’è grande fiducia nei ragazzi e nell’allenatore: se continuiamo ad offrire prestazioni simili, prima o poi ci sblocchiamo". Domenica i rivieraschi saranno ospiti del Tolentino.

Francesco Rossetti