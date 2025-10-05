La Civitanovese ospita l’Urbania. Mercanti: "Caccia al primo successo"

"I biancorossi sono una squadra con obiettivi e giocatori importanti, ma noi dovremo fare la partita dall’inizio alla fine per recuperare i punti persi". È il diktat di Andrea Mercanti, tecnico della Civitanovese, parlando della sfida in programma oggi contro l’Urbania (15.30 al Polisportivo). "La squadra pesarese – aggiunge l’allenatore – vanta diversi interpreti di rilievo come Kalombo, Dal Compare e Triana. Dovremo essere bravi a non farli giocare e a condurre la gara". Il trainer esprime parole di stima nei confronti di Antonio Ceccarini, l’allenatore degli avversari: "un grande esperto di questa categoria – lo definisce –, che ha anche disputato serie superiori. Fa giocare bene il collettivo e spesso cambia modulo". Il team adriatico è reduce dall’ottimo successo in Coppa Italia ai danni del Chiesanuova (0-2): "la partita di mercoledì ci ha dato una grossa spinta, ora i segnali positivi non mancano. Però bisogna trovare il primo successo in campionato. È inutile tornare indietro, ci mancano dei punti. Cercheremo di prenderceli oggi", afferma Mercanti che per l’appuntamento odierno non potrà contare sui giovani attaccanti Pompili ed Apicella, entrambi infortunati. Sarà a disposizione il laterale Valentin Franco, tornato in rossoblù da pochi giorni e già in gol a Chiesanuova. "Valentin – spiega – ha corsa, gamba e duttilità. Può essere utile in tutti i ruoli". Si profila un 4-3-3 con Forconesi in porta, Cahais e Luciani al centro della difesa, Cosignani e Candia sulle fasce. In mediana possibile spazio a Macarof, Visciano e lo stesso Franco schierato da mezzala. Il tridente offensivo dovrebbe essere formato da Pitronaci e Ganev sugli esterni a supporto di Handzic. Sarà convocato anche il neo acquisto Martin Garcia.