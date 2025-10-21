La Civitanovese pensa al mercato. Pochetti: "Ora cerco tre giocatori"

Civitanovese ultima in classifica, con tre giocatori fuori ed una contestazione sempre più pesante. Questa la grave situazione in casa rossoblù, dove domenica scorsa è arrivata la quarta sconfitta stagionale per l’undici rivierasco, caduto per mano della Sangiustese. A destare preoccupazione è la prestazione: tolta una ghiotta occasione sciupata nella ripresa, la compagine adriatica non ha mai impensierito quella di Sansovini. Ora, la tegola delle future assenze dello stesso Cahais ed Handzic, entrambi espulsi, e Franco infortunato. Il laterale avrebbe rimediato uno stiramento, se confermato dagli esami significherebbe riposo per almeno due settimane. Nel frattempo, si cerca di recuperare Luciani che pure fa i conti con uno stiramento, seppur lieve. Ora i punti di distanza dalla zona salvezza diretta sono ben (il Fabriano a 10) e domenica la formazione di Marinelli dovrà vedersela con quel Chiesanuova con cui condivide l’ultimo posto in classifica. La Civitanovese si presenterà senza almeno tre titolari, con l’unica notizia positiva riguardante il rientro di Visciano. Un altro insuccesso potrebbe aprire le porte a scenari infausti. L’unica soluzione è tornare sul mercato. "Cercherò di prendere tre giocatori, uno per reparto – dice preoccupato il dg Paolo Pochetti –, non sarà facile. È poi necessaria introdurre una figura nell’area tecnica per ripartirci i compiti". Pochetti si riferisce ad un potenziale diesse o dt. Sulla partita spiega di far "fatica a commentare. Sono scioccato per quanto accaduto prima – afferma – (l’episodio del patron Profili e l’alterco con i tifosi, ndr). Non so se la cosa si sia ripercossa in gara. Il tifoso può contestare, ma senza offendere e attaccare fisicamente. Sono aperto al dialogo".

f. r.