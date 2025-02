La Civitanovese pensa all’Ancona. C’è da arricchire il bottino dei derby

Ripresa degli allenamenti in fiducia ed armonia per la Civitanovese che ieri si è trovata al campo centrale del Polisportivo. Salvo rovesci, le sedute si terranno nel medesimo luogo per tutta la settimana considerando che domenica la formazione di Senigagliesi giocherà sullo stesso manto erboso contro l’Ancona. Lavori che si svolgono in un ambiente a porte chiuse e con la scelta del silenzio stampa per isolare la squadra. L’esito di Fossombrone ha avuto l’effetto di sopire, almeno per il momento, le critiche dei tifosi che per qualche settimana hanno abbondato sui social. Da questo punto di vista possono aver influito la prova sul campo della sesta ed il contributo decisivo arrivato dai nuovi arrivati: due segnali incoraggianti.

Tornando al pomeriggio di ieri, tutti i componenti della rosa hanno preso parte alla seduta, eccetto Foglia il cui rientro è atteso in settimana. Smaltita la paura per Visciano che domenica aveva rimediato una botta durante la ripresa ed era stato sostituito. Il capitano si è allenato in maniera regolare. Non risultano altri indisponibili nelle file rossoblù, ma andranno monitorate le situazioni di Buonavoglia e Diop, entrambi in diffida. Contro i dorici, la Civitanovese dovrà sfatare diversi tabù. Anzitutto, il confronto nei derby con le marchigiane che al momento vede la compagine rossoblù sotto a tutte le altre corregionali, con soli 6 punti fatti. Di questi, 3 sono arrivati ai danni della formazione di Gadda nel turno d’andata, poi il punto di domenica scorsa a Fossombrone e gli altri 2 rispettivamente con Fermana e Castelfidardo in un totale di 10 incontri disputati contro le squadre delle Marche. Inoltre c’è da aggiustare l’andamento tra le mura amiche: dei 21 punti conquistati, soltanto 8 sono stati ottenuti al Polisportivo, dove Visciano e soci hanno vinto solo in un’occasione a fronte dei 4 successi totali.

Ieri sono state diramate le disposizioni sul match contro la formazione dorica, che si terrà alle 14.30. È prevista la prevendita per entrambe le tifoserie, tuttavia non sarà indetta la "giornata rossoblù" come invece alcuni temevano. I biglietti per i settori locali saranno nominativi e riservati ai residenti della provincia di Macerata. Tagliandi acquistabili su "Ciaotickets.com" ; alla tabaccheria Frenquelli; alla Ricevitoria Lucky Point oppure alla sede del Polisportivo da oggi a venerdì con orario dalle 17 alle 19 e sabato dalle 11 alle 13. Infine domenica, dalle 9 alle 10, al botteghino della gradinata. Per i tifosi ospiti, invece, biglietti nominativi per i soli residenti della provincia di Ancona acquistabili solo su Ciaotickets e nei rivenditori autorizzati.

Francesco Rossetti