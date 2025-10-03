La Civitanovese prende Martin Garcia: "E ora la prima vittoria in campionato"

L’ottimo successo ottenuto in Coppa Italia ha confermato il trend di una squadra in crescita, oltre che rasserenato l’ambiente in vista della quinta di campionato. Contro il Chiesanuova, la Civitanovese ha sfoderato una brillante prestazione, trovando due gol su interessanti trame di gioco e risposte importanti dalle cosiddette seconde linee. C’è poi la bella notizia di Franco che, freschissimo di ritorno, ha subito lasciato il segno. Pazienza per il rigore fallito sullo 0-1, poter contare nuovamente sul suo apporto è un bel sollievo. Un trionfo necessario anche per lasciarsi alle spalle una vigilia non idilliaca per gli umori della piazza, segnata dall’uscita dell’esterno offensivo Riccardo Cappa e dall’ambizione Susic svanita, quest’ultimo ingaggiato dal Trodica. "Però abbiamo finalmente tesserato Martin Garcia", dà notizia il direttore generale Paolo Pochetti, che dunque rivela anche l’ultima partenza, quella del portiere Francesco Maggi (l’addio si aggiunge a quelle dello stesso Cappa insieme con Cisbani, Chiaruzzi e Cappella). "Se ci saranno altre entrate? Al momento siamo a posto così – chiarisce –, a meno che non si presenteranno occasioni di mercato. La squadra è in crescita, se ci sblocchiamo mentalmente e fisicamente come accaduto l’altro ieri, possiamo veramente fare bene. Il fatto che chi ha giocato meno abbia dato queste risposte certifica la coesione e la serietà del gruppo". Domenica i rossoblù ospiteranno l’Urbania (15.30): "Finora abbiamo vinto soltanto una partita ufficiale, quella di mercoledì scorso – conclude Pochetti –. Perciò dobbiamo trovare anche la prima vittoria in campionato".