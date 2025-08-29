La Civitanovese si rinforza. Presa la punta Apicella

Non il miglior test possibile per la Civitanovese, quello andato in scena mercoledì sera con il Potenza Picena. In occasione del settimo "Memorial Dario Castagna", la formazione rossoblù si è imposta sui padroni di casa del Potenza Picena con il risultato di 1-2, ma la prestazione offerta, soprattutto nel primo tempo, non è stata memorabile.

L’allenatore Andrea Mercanti ha riproposto il 4-3-3, stavolta con Cahais e Baiocco al centro della difesa. Sulle fasce, preferiti ancora una volta Candia e Cosignani. La linea mediana era costituita da capitan Visciano affiancato da Marini e Lorenzoni, mentre in attacco ha debuttato il neo attaccante rossoblù Handzic, supportato da Cappa e Pompili. Tra i pali, fiducia rinnovata a Forconesi.

Il tecnico di casa Comotto è partito con Tomba, Gambacorta, Perna, Moliterni, Romagnoli, Bigoni, Vecchione, Cicconofri, Garbuglia, Ruzzier e Castellano. Dicevamo di una prima frazione scialba per la Civitanovese, che si è fatta notare giusto con una traversa di Cahais intorno a 15’. Po il Potenza Picena è passato in vantaggio con Vecchione che, imbeccato da Ruzzier, si è trovato a tu per tu con Forconesi, trafiggendolo. Difesa rossoblù assente nella circostanza.

Nella parte finale del primo tempo, i rivieraschi hanno preso campo e pareggiato i conti con una sassata di Cappa dall’out di destra. Ripresa di marca più rossoblù e contrassegnata dalla consueta girandola di sostituzioni. Cappa ha fallito l’occasione del raddoppio facendosi parare un rigore. Poi la Civitanovese ha fissato il punteggio sull’1-2 con il neo entrato Apicella, abile a sfruttare uno svarione della retroguardia potentina.

Nel finale, un gruppo di tifosi organizzati giunto dalla città costiera ha richiamato la squadra sotto il settore per chiarire il concetto che la contestazione è verso il presidente Mauro Profili e non nei confronti di calciatori e staff tecnico, i quali "devono però meritare il sostegno con il sudore, onorando la maglia". Intanto, anche se non annunciato sui social, è ufficiale l’ingaggio dello stesso Apicella. In via di tesseramento anche il difensore Francesco Luciani, classe 2003, ex di Montefano e Atletico Mariner.

f.r.