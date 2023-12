La classifica comincia a delinearsi. I campioni di Metato tornati in vetta

I campioni in carica dell’Arena Metato si riprendono la vetta della classifica, dopo una lunga rincorsa. Matato con un netto 5-1 il Villa Diletta Bayern Versilia, ma non è stata una passeggiata. Ospiti avanti con Marku, poi Cresta, Di Bianco, Bozzi, Pecori e Di Stefano ribaltano tutto. “Nel primo tempo non è stato semplice -ammette Gianluca Franchi -, ma nella ripresa è uscita la nostra qualità”. “Nella ripresa sono usciti fuori, ma - sottolinea in po’ piccato Daniel Guerra - in troppe situazioni hanno dimostrato scarsa sportività”.

Spettacolo puro tra Hotel Virginia e Croce Verde Discobolo con i primi che si impongono 4-3 in una fine settimana in cui una partita (quella tra Unione Quiesa Orange e Gs Terrinca) è stata rinviata per qualche caso di positività al covid nella squadra dell’alta Versilia, ma per fortuna niente di grave. Tornando al calcio giocato e al 4-3 dell’hotel Virginia, la doppietta di Menchini ed i centri di Chicca e Basteri rendono vana la tripletta dello scatenato Benedetti. “È stata una partita bellissima contro un avversario forte con un attaccante immarcabile. Siamo stati anche fortunati, ma ci abbiamo sempre creduto” sottolinea Stefano Valenzi dell’Hotel Virginia. “Perdere così è dura. Arbitraggio approssimativo” puntualizza Mario Limetti della Croce Verde Discobolo. Continua l’ascesa del G.O.77 I Passi che batte 2-1 l’Mb Team. Tutto nella ripresa con la doppietta di Cerrai ed il momentaneo pari di Signorino. “Partita ostica” dice Giovanni Berlingeri dell’Mb Team.

Bel 2-2 tra Real Nocchi e Msa Force Diavolo. Locali avanti con Fambrini, Bonuccelli e Benzada ribaltano ma Sartori impatta. “Partita tosta, loro hanno tenuto maggiormente palla, anche facilitati da due nostre sviste difensive. Pari giusto anche perché abbiamo creato comunque molto” commenta Francesco Raffaelli del Real Nocchi. “Non vincere partite così, in cui dominio e crei tanto, è un vero dispiacere” puntualizza Ernesto Toto dell’Msa Force Diavolo. Il Ctz Imballaggi Francè, con Nocchi e Sessa, piega 2-1 il Nuovo Mondo Fitness. “Partita nel complesso equilibrata” commenta Graziano Rizzo per i vincitori. Infine la Lube Cucine Viareggio sorprende 2-1 il Bellariviera Ristorante La Casina. Del Soldato e De Pietro rendono vano il vantaggio di Biancalana. “Bella vittoria in rimonta che fa morale, anche perché avevamo tantissime assenze” dice Mauro Casanova del Lube Cucine Viareggio. Rinviata Tdl Soccer-Piano di Mommio Manu.

Classifica: Arena Metato 16; Hotel Virginia 14; Croce Verde Discobolo 13; G.O.77 I Passi 12; Torcigliano Socoedi 11; Unione Quiesa Orange e Real Nocchi 10; Villa Diletta Bayern Versilia, Mb Team e Bellariviera Ristorante La Casina 9; Lube Cucine Viareggio, Msa Force Diavolo e Tdl Soccer 8; Piano di Mommio Manu 6; Nuovo Mondo Fitness 0.

Sergio Iacopetti