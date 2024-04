La classifica dei supporter. Juve la più tifata, dietro Inter-Milan

Sull’onda del fenomeno Sinner cresce il numero degli appassionati di tennis in Italia, fra praticanti e tifosi. Ma il calcio resta sempre lo sport più seguito anche alla luce dei ripetuti “sold out“ nella gran parte dei nostri stadi dall’inizio della stagione. E anche secondo gli ultimi sondaggi la Juventus si conferma di gran lunga la squadra più tifata in Italia davanti a Inter e Milan, diversamente dai numeri che riguardano il seguito delle big d’Italia in tutto il pianeta. Infatti nella classifica fra i club più seguiti al mondo quello bianconero è “solo“ al tredicesimo posto con 27 milioni di fan sparsi nei cinque continenti, mentre l’Inter è nono (55 milioni di tifosi nel mondo) e il Milan ottavo (95 milioni di supporter in tutto).

E se è vero che in Italia le tre regine della serie A raccolgono oltre il 60% del tifo, la squadra bianconera, secondo il sondaggio della Demos, resta ancora la più seguita con il 32% degli intervistati che si è dichiarato tifoso juventino (dovrebbero essere poco meno di 9 milioni), percentuale in crescita rispetto al 29% del 2023, seppur comunque in calo rispetto al massimo del 34% nel 2016. I supporter della Vecchia Signora sono presenti in tutto lo “Stivale“, ma soprattutto nel Nord Ovest. Ed ovviamente a Torino. Ma veri e propri feudi bianconeri sono presenti in altre regioni del Nord e del Centro, nonché nel Sud.

Dietro la leadership indiscussa della Juventus seguono a braccetto Inter e Milan, con il 15% a testa degli intervistati (circa 4 milioni per ogni formazione). Entrambe le società meneghine fanno registrare un leggero calo rispetto al 2023, quando erano rispettivamente al 16% e al 17%. I supporter di nerazzurri e rossoneri, secondo quanto rilevato dal sondaggio, sono concentrati principalmente nel Nord e nelle regioni del Centro. Ma anche in questo caso ci sono regioni del sud (Campania, Puglia e Sicilia) dove sono presenti tantissimi tifosi di Inter e Milan.

Nel gruppetto delle cinque squadre più seguite anche Napoli (10%) e Roma (7%). I sostenitori giallorossi, che stasera saranno presenti in massa a San Siro per il match d’andata dei quarti di finale di Europa League sono numerosi soprattutto nella zona intorno alla Capitale (quasi due milioni complessivamente). Le altre squadre, di cui nessuna singolarmente va oltre il 3%, sono raccolte nella voce altro, pari al 21%. Circa 350mila i tifosi dell’Atalanta, sotto i 200mila, secondo gli ultimi dati, quelli del Monza, le altre due formazioni lombarde iscritte alla serie A.