La classifica del pubblico: davanti solo Livorno e Grosseto. Il Montevarchi è terzo per i tifosi allo stadio

"Certe partite, con una cornice di pubblico del genere, una mosca bianca in categoria, è sempre splendido giocarle, anche quando lo spettacolo in campo non è dei più esaltanti". È tornato a parlare del derby del Valdarno il presidente del Montevarchi Angelo Livi, da sempre cultore dei "piccoli passi" e dei punti che muovono la classifica per raggiungere l’obiettivo prioritario della stagione. Commentando a bocce ferme il punto di domenica scorsa, il massimo dirigente dell’Aquila lo accetta senza recriminazioni o rimpianti, consapevole che "per il nostro comprensorio e per le rispettive società, la sfida di campanile è un valore aggiunto ed occorrerà stringere i denti lottando fino all’ultimo su entrambi i fronti per mantenere la Serie D e disputarlo anche in futuro". Senza dimenticare che la classifica cortissima in coda e la certezza di dover combattere con formazioni non disposte a mollare, compresa la Fezzanese, potrebbe disegnare un finale di torneo thrilling con incroci play-out tra le quattro valdarnesi.

Racchiuse, in attesa di Siena-Terranuova Traiana di oggi, in soli 4 punti: dai 28 dei terranuovesi ai 32 che accomunano Monte e Sangio con il Figline. L’importanza del derby con il Marzocco ribadita da Livi sta logicamente nel numero di spettatori che consentono alle gare giocate tra rossoblù e azzurri di scalare un’altra classifica, quella della media di tifosi allo stadio. Secondo alcuni siti specializzati, che analizzano le presenze in Interregionale, complice il traino dell’incontro di domenica scorsa ma non solo, la piazza di Montevarchi sale al terzo posto nel girone E dietro Livorno e Grosseto, con 1067 sportivi sugli spalti. Un dato significativo che chiama gli aquilotti a moltiplicare gli sforzi sul campo sin dalla trasferta del 23 marzo con il Follonica Gavorrano, per avvicinare la salvezza diretta. In Maremma Rigucci conta di poter recuperare insieme al portiere Conti, reduce dalla squalifica, qualcuno degli infortunati, in primis Priore e degli assenti di lungo corso: Vecchi, Damiano e lo stesso Farini.

Giustino Bonci