La classifica. Ghiviborgo ko. La Robur rimane al quinto posto

Dopo il pareggio di ieri la Robur è ancora quinta in classifica, complice la sconfitta del Ghiviborgo con il Seravezza Pozzi: la squadra di Brando ha agganciato al secondo posto la Fulgens Foligno che non è andata oltre lo 0-0 sul campo della Fezzanese. Cinque i punti che separano le due squadre da quella di Magrini. Con la vittoria sul Figline il Grosseto si è momentaneamente assicurato la terza piazza in solitaria, a +2 da Bianchi e compagni. Il Poggibonsi, appaiato al Follonica Gavorrano, ha ancora da guardarsi alle spalle: i play out sono distanti due gradini. Con i risultati di ieri il Livorno ha allungato ancora, i labronici hanno già un piede in Serie C: 15 i punti di vantaggio a nove giornate dalla fine. Nella parte bassa della graduatoria importante affermazione del San Donato Tavarnelle, nello scontro diretto con il Terranuova Traiana.