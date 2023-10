La classifica. Il Manciano è ultimo con quattro punti insieme al Bibbona

Sesta vittoria su sette incontri per il Massa Valpiana che quindi sale a quota 19 punti in classifica tenendo a distanza le arrembante Donoratico e Venturina. Per il team di Madau davvero un grande inizio di stagione che sta proseguendo anche in questo autunno. In zona playoff nessuna altra formazione maremmana, ma sale a quota 10 lunghezze il Monterotondo che con 10 punti adesso può stare più tranquillo. I rossoverdi hanno scavalcato l’Argentario. Resta fermo il Fonteblanda, mentre è sempre nel baratro il Manciano, ultimo assieme al Forte di Bibbona.

La classifica: Massa Valpiana 19, Donoratico 16, Venturina 16, San Miniato 13, Pianella 12, Monterotondo 10, Argentario 9, Lornano Badesse 9, Pomarance 9, Fonteblanda 7, Casolese 7, San Gimignano 6, Gracciano 5, San Vincenzo 5, Manciano 4, Forte di Bibbona 4.