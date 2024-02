La classifica. Il Siena è capolista ma il Signa continua l’inseguimento

Il Signa non molla: con la vittoria per 2-0 sulla Castiglionese (in gol Tempesti e Munno) la squadra di Scardigli ha ridotto a 10 i punti di distacco della Robur, reduce dallo 0-0 con lo Scandicci nell’anticipo di sabato. La seconda della classe ha centrato ieri il dodicesimo risultato utile consecutivo (nove vittorie e tre pareggi), compreso il recupero del decimo turno dello scorso dicembre. Una bella marcia che le ha permesso di lasciarsi alle spalle compagini quotate come il Terranuova Traiana o lo stesso Scandicci, mentre lo scontro diretto del prossimo 10 marzo si sta avvicinando. Il Mazzola, con il pareggio al Manni con la Colligiana è rimasto incollato al quinto posto, tenendo a distanza (5 punti) i biancorossi, la Nuova Foiano, capitolata sul campo della Rondinella Marzocco, e la Sinalunghese che ieri ha osservato il turno di riposo. Nella zona bassa della classifica l’Asta ha dovuto dividere la posta in palio con la Lastrigiana, in uno scontro diretto dal peso specifico enorme in ottica salvezza: un pareggio prezioso, perché arrivato al 95’ quando la gara sembrava già scritta. Gli arancioblù hanno però staccato l’Audax Rufina, ko con la Baldaccio Bruni e il Firenze Ovest che ha perso a Terranuova Bracciolini.