La classifica. Il Signa non molla e continua l’inseguimento

Il Signa non molla la presa: la squadra di Scardigli ha battuto anche il Mazzola ed è rimasto a -10 dalla Robur capolista (non perde dal 25 novembre, quando in casa cedette 2-0 alla Lastrigiana, nel sentito derby). Il Terranuova Traiana, quindi, si è goduto soltanto per una notte il secondo posto, dopo il successo del sabato sulla Sinalunghese: i valdarnesi, che mercoledì saranno impegnati nella Coppa Italia, sono rimasto a -2, sul terzo gradino del podio. Al quarto posto ancora lo Scandicci, trascinato dal capocannoniere Del Pela. Nella parte bassa della classifica la Lastrigiana, con il successo di ieri sul Pontassieve (che ha ormai un piede e mezzo in Promozione), ha staccato l’Asta Taverne, caduta nello scontro diretto con il Firenze Ovest, e ha raggiunto la Rondinella Marzocco, al momento in sestultima posizione.