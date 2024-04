La classifica. Il team di Magrini è sempre più irraggiungibile

Questa la classifica dopo la trentunesima giornata, quartultima di ritorno, del girone B di Eccellenza Toscana: 71 Siena, 56 Scandicci, Terranuova Traiana e Signa, 43 Colligiana, 42 Mazzola e Castiglionese, 38 Nuova Foiano e Baldaccio Bruni, 35 Sinalunghese, 34 Rondinella, 32 Sport Club Asta, 32 Fortis Juventus, 29 Lastrigiana, 26 Firenze Ovest, 26 Audax Rufina, 14 Pontassieve. Scandicci, Pontassieve e Nuova Foiano hanno una partita in più. I risultati di ieri: Asta-Pontassieve 3-0, Firenze Ovest-Colligiana 0-1, Fortis Juventus-Baldaccio Bruni 0-3, Lastrigiana-Signa 1-3, Foiano-Castiglionese 0-1, Siena-Audax Rufina 3-1, Sinalunghese-Rondinella 1-1, Terranuova Traiana-Scandicci 0-0. Riposava il Mazzola. Siena già promosso in serie D e Pontassieve già retrocesso in Promozione. Ai playout la quintultima contro la penultima (al momento Asta Taverne contro Firenze Ovest) e quart’ultima contro terzultima (Lastrigiana contro Audax Rufina).