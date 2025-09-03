La classifica. La rosa vale oltre 21 milioni di euro. I canarini ’vedono’ la top ten

Ma quanto vale il parco giocatori del Modena in questa stagione? Per rispondere a questa domanda ci viene in aiuto il sito sportivo finanziario specializzato Transfermarkt, che ha preso in esame in queste ultime ore i valori di mercato di tutte le rose della serie B, tenendo conto complessivamente di qualcosa come 590 calciatori, di cui quasi il 27 per cento stranieri, per una stima totale di 484,69 milioni di euro; l’atleta maggiormente valutato è il centrocampista dello Spezia Salvatore Esposito, quotato dieci milioni di euro e già grande protagonista della stagione scorsa tra i bianconeri arrivati terzi dopo la fase regolare ed eliminati nella finale playoff dalla Cremonese approdata così in serie A.

Il Modena in tale particolare classifica è all’undicesimo posto per una stima di 21,38 milioni di euro, subito dietro al Catanzaro decimo a 21,40. In vetta il Monza retrocesso dalla A e in estate passato dalla proprietà del gruppo Fininvest a quella di un fondo americano a 54,40 milioni, poco dietro un’altra scesa dalla massima serie come il Venezia, 53,50 milioni, l’ultimo gradino del podio è dello Spezia con 45,15 milioni e che proverà ancora a essere protagonista dopo l’amarezza dello scorso campionato. Quarto posto per il Palermo grande primo attore del mercato estivo, 38,65 milioni.

La top five comprendente tutte formazioni dalle dichiaratissime ambizioni è chiusa dalla Sampdoria a 30,95, seguita dall’Empoli a 29,65 milioni di valore rosa. Il Bari è settimo a 24,55 milioni, seguito dal Cesena a 22,93, dal Frosinone a 21,54 e dal Catanzaro decimo a 21,40. Dietro all’undicesimo posto dei canarini, la graduatoria del potenziale valore di mercato delle squadre cadette vede poi in ordine decrescente la Juve Stabia 20 milioni, l’Avellino 17,30 milioni, il Mantova 17,25 milioni, la Carrarese 14,08, la Reggiana 14,83, il Pescara a 13,65 poi le ultime tre ossia Sudtirol 11,75, il Padova 11,05 e l’Entella 9,85. Ovvio che il valore delle rose è una classifica soltanto potenziale e che può comunque suscitare curiosità, e che certamente non è il valore del cartellino a determinare il rendimento di un giocatore. È altrettanto vero però, tornando alle nostre latitudini, che l’undicesimo posto posto dei canarini può dare comunque l’idea di una squadra che nell’ultimo mercato ha inserito diversi calciatori di qualità e di conseguente valore come costo del cartellino.