La classifica. Lucchese penalizzata. Il -6 diventa ufficiale

È arrivata ieri l’attesa sentenza del Tribunale Federale Nazionale sulla Lucchese. Il club toccano è stato penalizzato di 6 punti per il mancato pagamento di contributi ed emolumenti a staff e giocatori nel trimestre novembre 2024-gennaio 2025 con annessa inibizione per 6 mesi all’amministratore unico Longo. Una mazzata attesa che manda i rossoneri toscani al pari della Spal alla vigilia della gara di oggi della squadra di Gorgone a Pescara che come per la trasferta di Sestri è stata pagata da alcuni negozi di Lucca.

L’11^ di ritorno: ieri Spal-Arezzo 0-2, Pescara-Lucchese 4-1, Gubbio-Pianese 1-0, Entella-Pontedera 3-1, Carpi-Vis Pesaro 2-1, oggi (15) Torres-Legnago, Milan U23-Perugia, Rimini-Ternana, (17,30) Sestri-Campobasso, Ascoli-Pineto.

Classifica: Entella 67, Ternana (-2) 60, Torres 56, Pescara 54, Vis Pesaro 50, Arezzo 49, Pianese 44, Pineto 42, Rimini (-2) 40, Gubbio 37, Carpi e Pontedera 36, Ascoli, Campobasso 33, Perugia 32, Lucchese (-6) e Spal (-3) 25, Legnago e Milan U23 22, Sestri 20.