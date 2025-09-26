La classifica mette un po’ paura. Civitanovese, ora serve uno scatto

Si avvicina la quarta di campionato, con la Civitanovese chiamata a raggiungere la prima vittoria nel torneo per allontanare scenari di classifica poco rassicuranti. Il banco di prova è alquanto ostico perché la squadra rossoblù, che in tre giornate è riuscita a raccogliere un solo punto, dovrà vedersela con il Tolentino della premiata ditta Iori-Capezzani-Tortelli-Moscati. La gara contro i cremisi di Passarini si terrà alle 15.30 allo stadio Della Vittoria, i tifosi rossoblù dovranno acquistare i biglietti direttamente al botteghino del settore ospiti nei minuti precedenti il fischio d’inizio. Prezzo unico di 10 euro (uomo/donna), ingresso gratuito per gli under 15 muniti di documento. Gli ultras rivieraschi, che disertano le gare interne contestando il patron Mauro Profili, saranno invece presenti sugli spalti, anzi hanno richiamato alla partecipazione attraverso striscioni e volantini. Sul campo, la sensazione è che tutti gli effettivi saranno a disposizione di Andrea Mercanti. L’allenatore dovrebbe tornare al 4-3-3 a cui è legato. Infatti, il 4-2-3-1 proposto contro il Matelica potrebbe aver rappresentato un’eccezione dovuta all’emergenza del momento, quando Handzic era affaticato ed Apicella indisponibile. Sul match di Tolentino, i ballottaggi riguardano le scelte tra Luciani e Martiarena in difesa, Cosignani o Baiocco sulla fascia sinistra, Marini o Candia sulla destra, infine Renzi o Pompili sull’esterno d’attacco. Al "Della Vittoria", il tecnico potrebbe portare anche l’attaccante bulgaro Ganev, che si è rimesso in condizione, andando in gol nelle file della Juniores.

f. r.