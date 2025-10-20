La classifica. Primo posto con il Grosseto. Difesa record

È ancora lassù, in cima alla classifica, a guardare tutti dall’alto: grazie al gol di Vari, arrivato all’ultimo respiro, la Robur si è tenuta stretta il primo posto, ancora a braccetto con il Grosseto (vittorioso 0-1 con l’Orvietana). E con una differenza reti migliori grazie ai soli due (due!) gol presi, in otto giornate: numeri che traducono una spiccata solidità difensiva, mentre l’attacco, giornata dopo giornata, avanza a piccoli passi (11 centri in totale).

Il terzo gradino del podio se lo è preso il Foligno, che si è imposto 0-2 sullo Scandicci, pur in coabitazione con il Seravezza Pozzi, che non è andato oltre il pareggio, in casa del Tau Altopascio. E’ tornato ad affacciarsi ai piani nobili della classifica il San Donato Tavarnelle che ha espugnato il Lotti di Poggibonsi. Una crisi nera quella dei leoni, fermi all’ultimo posto con 2 punti. Altra brutta caduta del Prato che, proprio quando sembrava aver trovato la via giusta per risalire, si è fermato sul campo del Terranuova Traiana. La squadra di Becattini, con il successo, si è portato oltre metà classifica. Gran successo, in rimonta, del Montevarchi sul Camaiore. Con il ko casalingo con il Ghiviborgo, il Follonica Gavorrano è precipitato in piena zona play off. Non si sono fatti male Cannara e Trestina.