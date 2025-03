La classifica. Robur, due lunghezze in meno di Grosseto e Ghiviborgo

Dopo il pareggio a reti bianche di ieri pomeriggio, il Siena è ancora fuori dalla zona play off. E stavolta lo è con due lunghezze in meno dalla coppia Grosseto-Ghiviborgo: sia i maremmani che i lucchesi, ieri, si sono messi in tasca tre punti preziosi. I successi, rispettivamente contro Fezzanese e Sangiovannese, hanno permesso alla quarta e quinta forza del girone, anche di avvicinarsi al Seravezza Pozzi, uscito con le ossa rotte dalla sfida con la capolista Livorno, tornata al successo dopo i due ko consecutivi, proprio contro il Ghiviborgo e il Poggibonsi.

La squadra di Ghivizzano, peraltro, anche ieri, in rimonta, ha segnato quattro reti dimostrandosi una vera macchina da gol: 55 i centri totali, meglio hanno fatto soltanto i labronici a 66. La squadra di Indiani, intanto, attende soltanto il sì della matematica, per festeggiare l’approdo in Serie C: a 5 giornate dalla fine, sono 13 i punti di vantaggio dalla Fulgens Foligno che ieri non è andata oltre il pareggio in casa del Montevarchi (ma ha comunque un buon margine di vantaggio dal Seravezza).

Guardando alla parte bassa della graduatoria la vittoria, anche inattesa, della Flaminia Civita Castellana al Lotti di Poggibonsi, ha acceso ancora di più la lotta tra le pretendenti alla salvezza. Una lotta che, seppur in maniera indiretta, riguarda anche la Robur. Se la Fezzanese, dopo la sconfitta di ieri, è ormai condannata alla discesa in Eccellenza, sono tante le squadre, racchiuse in una manciata di punti, che vogliono evitare la penultima posizione, ovvero la retrocessione diretta, e anche gli stessi play out. Tra queste c’è anche il Trestina a cui Bianchi e compagni andranno a far vista proprio domenica.