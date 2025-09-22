La classifica. Secondo posto per la Robur insieme al Grosseto

Si è chiuso ieri pomeriggio il terzo turno del campionato di Serie D, girone E, con la partita Seravezza Pozzi-Trestina. I versiliesi si sono imposti sugli avversari 1-0 (rete di Bajic a inizio ripresa) e sono volata da soli in testa alla classifica, a punteggio pieno. Tutte le altre gare di giornata si sono disputate sabato. Oltre a Siena Poggibonsi 2-0, sono andate in scena: Foligno-Camaiore 2-2, Ghiviborgo-Tau Altopascio 0-0, Grosseto-Montevarchi 3-1, Prato-Scandicci 2-0, San Donato Tavarnelle-Orvietana 3-1, Sansepolcro-Follonica Gavorrano 1-1, Terranuova Traiana-Cannara 0-1. La classifica dopo la terza giornata: Seravezza Pozzi 9; San Donato Tavarnelle, Tau Atopascio e Follonica Gavorrano 7; Siena e Grosseto 6; Ghiviborgo, Foligno, Sansepolcro e Camaiore 4; Trestina, Prato, Terranuova Traiana, Cannara, Scandicci e Orvietana 3; Montevarchi 1; Poggibonsi 0. In testa alla classifica marcatori del raggruppamento Giordani (Follonica Gavorrano) e Ciravegna (San Donato Tavarnelle) con 3 reti. A quota 2 Bedini (Seravezza Pozzi), Tomassini (Foligno), Thioune (Ghiviborgo), Benedetti (Grosseto), Gistri (SanDonato Tavarnelle) e Kthella (Camaiore).