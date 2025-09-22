Acquista il giornale
Acquista il giornale
  1. Home
  2. Sport Locali
  3. Calcio
  4. La classifica. Secondo posto per la Robur insieme al Grosseto

La classifica. Secondo posto per la Robur insieme al Grosseto

Si è chiuso ieri pomeriggio il terzo turno del campionato di Serie D, girone E, con la partita Seravezza Pozzi-Trestina....

di ANGELA GORELLINI
22 settembre 2025
Pallone

Pallone

XWhatsAppPrint

Si è chiuso ieri pomeriggio il terzo turno del campionato di Serie D, girone E, con la partita Seravezza Pozzi-Trestina. I versiliesi si sono imposti sugli avversari 1-0 (rete di Bajic a inizio ripresa) e sono volata da soli in testa alla classifica, a punteggio pieno. Tutte le altre gare di giornata si sono disputate sabato. Oltre a Siena Poggibonsi 2-0, sono andate in scena: Foligno-Camaiore 2-2, Ghiviborgo-Tau Altopascio 0-0, Grosseto-Montevarchi 3-1, Prato-Scandicci 2-0, San Donato Tavarnelle-Orvietana 3-1, Sansepolcro-Follonica Gavorrano 1-1, Terranuova Traiana-Cannara 0-1. La classifica dopo la terza giornata: Seravezza Pozzi 9; San Donato Tavarnelle, Tau Atopascio e Follonica Gavorrano 7; Siena e Grosseto 6; Ghiviborgo, Foligno, Sansepolcro e Camaiore 4; Trestina, Prato, Terranuova Traiana, Cannara, Scandicci e Orvietana 3; Montevarchi 1; Poggibonsi 0. In testa alla classifica marcatori del raggruppamento Giordani (Follonica Gavorrano) e Ciravegna (San Donato Tavarnelle) con 3 reti. A quota 2 Bedini (Seravezza Pozzi), Tomassini (Foligno), Thioune (Ghiviborgo), Benedetti (Grosseto), Gistri (SanDonato Tavarnelle) e Kthella (Camaiore).

© Riproduzione riservata

Continua a leggere tutte le notizie di sport su