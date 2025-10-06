La classifica. Vetta condivisa con Tau Altopascio e Grosseto

Ma sì, guardiamola pure, oggi, la classifica. Ché è una bella botta di entusiasmo e di fiducia: il Siena, grazie alla vittoria di ieri pomeriggio al Malservisi-Matteini, a firma Ciofi, ha fatto 13 ed è salito in vetta, primo in graduatoria con gli stessi punti del Tau Altopascio, vittorioso sul San Donato Tavarnelle (per la squadra di Bonuccelli la prima sconfitta stagionale) e del Grosseto che nell’anticipo di sabato aveva battuto 0-1 il Trestina grazie alla rete di Marzierli. Cinque i risultati utili consecutivi centrati da Somma e compagni, ancora imbattuti lontano dal Franchi. Otto i gol realizzati, soltanto due quelli subiti che valgono alla squadra di Bellazzini il titolo di miglior difesa del girone E. Il Seravezza, uscito sconfitto dalla trasferta sul campo del Camaiore, è scivolato al quarto posto, mentre il Prato, che ha battuto 1-2 il Poggibonsi, in rimonta, si è portato a due gradini della zona play off, appena un punto sotto al Foligno, uscito con le ossa rotte dal derby di sabato in casa dell’Orvietana. Ottima affermazione dello Scandicci sull’ostico campo di San Casciano con il Ghiviborgo, mentre non si sono fatti male Cannara e Montevarchi e Terranuova Traiana e Sansepolcro.