La Colligiana combatte fino alla fine. Ma la Rondinella alla fine spicca il volo

RONDINELLA 3 COLLIGIANA 2

RONDINELLA: Pecorai, Noviello, Migliorini, Mazzolli, Bartolini, Ciardini, Piras (82’ Bartolozzi), Baldesi, Polo (89’ Travaglini), Bencini (53’ Fantechi), Vezzi (62’ Antongiovanni). A disp.: Sciatti, Agrello, Giorgelli, Falcini, Iania. All.: Tronconi.

COLLIGIANA: Chiarugi, Donati, Paparusso, Marini, Grassini (65’ Poli), Labonia, Corcione (84’ Cianciolo), Mussi (51’ Pierucci), Carlotti, Lunghi, Baccani (70’ Calamassi). A disp.: Bacciottini, Gambassi, Nastri, Bartalini, Finetti. All.: Mocarelli.

Arbitro: Nonnato di Rovigo.

Reti: 3’ Lunghi, 25’ rig, 63’ Polo; 70’ Baldesi, 81’ Carlotti.

Note: spettatori 150. Angoli: 3-7. Ammoniti: Grassini, Lunghi, Baccani, Polo, Marini, Labonia, Bartolozzi. Recupero 2’pt, 4’st.

FIRENZE – Una Colligiana bella, vivace e anche un po’ sfortunata, si è arresa a una Rondinella brava nel reagire al vantaggio ospite. Una gara bella, combattuta e palpitante che alla fine ha lasciato in bocca ai tifosi ospiti un sapore un po’ amaro. Eppure la partita si era messa bene per la squadra di Mocarelli. Sulla prima ripartenza (3’), la palla perviene a Lunghi da circa da 35 metri vede il portiere avversario fuori dai pali, il centrocampista scaglia un delizioso pallonetto che entra in porta nonostante un vano tentativo di intervento di Pecorai. La risposta della Rondinella non si fa attendere: Chiarugi deve intervenire su due tentativi di Vezzi. Ancora il numero uno ospite protagonista su tiri di Bencini e su una punizione di Mazzolli. Al 25’ la Rondinella pareggia: Grassini commette fallo in area su Vezzi. L’arbitro assegna il rigore. Dal dischetto l’ex Polo spiazza Chiarugi. Le due squadre cercano l’affondo vincente che non c’è per poca precisione nelle conclusioni. Per due minuti (dal 35’ al 37’) l’arbitro richiamato dal suo collaboratore di destra, ferma la partita per un oggetto lanciato in campo da tifosi ospiti. Si riprende a giocare senza altre note di cronaca rilevanti. Nella ripresa, al 57’ angolo di Lunghi per Donati che da due passi non incide per il provvidenziale intervento di Noviello. Al 63’ la Rondinella passa in vantaggio. Ciardini lancia sulla destra una palla a Polo che la stoppa e a botta sicura indirizza un micidiale diagonale verso Chiarugi che lo fulmina. Un eurogol dell’ex molto applaudito. La risposta degli ospiti c’è con il colpo di testa di Carlotti (69’) ma non incide. Un minuto dopo terzo gol per i padroni di casa con un bel diagonale di Baldesi. La Colligiana riparte all’assalto e all’81’ accorcia con Carlotti. Nei minuti finali i ragazzi di Tronconi tengono duro e strappano i tre punti.

Giovanni Puleri