La Colligiana detta legge in trasferta. Risultato pesante contro il Certaldo

CERTALDO0COLLIGIANA3

CERTALDO: Gasparri, Piochi (21’ st Pennini), Pinzani (12’ st Cicali T.), Aguedo, Edu Mengue, Gistri, Ciappi, Alfani (12’ st Tanganelli), Pareggi, Di Leo (37’ st Pierucci), Cianciolo (25’ st Dussol). A disp.: Cicali S., Sadik, Palumbo, Celoni, Di Fiandra. All.: Gangoni

COLLIGIANA: Conti, Finetti (21’ st Grassini), Gianneschi, Messini (22’ st Bartalini), De Pellegrin, Simi (32’ pt Batoni), Calamassi (36’ st Dini), Cicali F., Poli, Masini (27’ st Baccani), Montagna. A disp.: Bacciottini, Pierucci, Caponi, Vitale. All.: Guidi

Arbitro: Iglio (Pistoia)

Reti: 25’ pt Masini (C), 42’ pt Poli (C), 35’ st Baccani (C)

Note: angoli 2-4; recuperi 1’ pt, 4’ st.

CERTALDO – E sono tre. Nel match di debutto in campionato la Colligiana continua la tradizione iniziata tre settimane fa, battendo per la terza volta (nuovamente senza subire reti) il Certaldo dopo il doppio successo ottenuto in Coppa Italia, e confermando di essere in ottima condizione a livello fisico e tecnico. Inizio in attacco per il Certaldo, che dopo due minuti reclama per un presunto rigore non concesso dall’arbitro. La Colligiana risponde subito: al 6’ Francesco Cicali spara alto da buona posizione. Due minuti dopo Calamassi approfitta di un errore difensivo dei padroni di casa, ma il suo tiro sfila di poco a lato del palo. Lo stesso vale, al 9’, per il colpo di testa di Poli. La partita è dura e combattuta, costellata di falli da entrambe le parti, ma con il passare dei minuti la Colligiana aumenta la pressione, mettendo progressivamente sotto assedio la trequarti del Certaldo, e al 25’ i biancorossi passano grazie alla rete di Masini. Anche dopo il vantaggio la Colligiana continua a spingere in cerca del raddoppio, mentre il Certaldo appare in affanno: al 42’ Poli, dalla distanza, batte per la seconda volta Gasparri. La ripresa continua sulla falsariga della prima frazione, con la Colligiana che attacca e il Certaldo fatica a difendersi: all’8’ Poli di testa centra in pieno la traversa. Proprio Poli è il più combattivo dei biancorossi, rendendosi protagonista di ripetute incursioni e affrontando a più riprese anche due o tre difensori avversari. Al 35’ arriva il colpo di grazia: Baccani strappa il pallone a Edu Mengue poco fuori dall’area e supera con un rasoterra Gasparri, chiudendo di fatto il match.

Marco Brunelli