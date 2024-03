La Colligiana deve scalare l’Everest. Ma in casa biancorossa nessuno trema

Scalare l’Everest senza usare l’ossigeno e con una piccozza arrugginita. Può sembrare un’esagerazione, ma in realtà è una metafora abbastanza valida dell’impresa che aspetta domani la Colligiana, che a partire dalle 14,30, al Gino Manni, si troverà ad affrontare il Siena, capolista incontrastata e imbattuta del girone. Un confronto apparentemente impari per una squadra come quella biancorossa, fino a questo momento protagonista di una stagione decisamente al di sotto delle aspettative estive. La formazione allenata da mister Giacomo Chini, benché occupi attualmente la sesta posizione, appena quattro lunghezze dietro la zona play off, non sta decisamente attraversando un momento positivo: dopo la breve fase di esaltazione pre natalizia, la Colligiana, ormai da due mesi, ha ottenuto risultati per lo meno discutibili. Benché imbattuti da cinque partite, i biancorossi hanno ottenuto una sola vittoria e ben tre pareggi a reti bianche. Proprio il gol è il principale problema della Colligiana, perché, nonostante l’imponente campagna acquisti estiva, il reparto offensivo ha brillato più che altro per la propria assenza: nelle ultime dodici partite i biancorossi sono andati a segno solo cinque volte. Troppo poco, forse, per affrontare una corazzata come il Siena, tanto più considerando le cattive condizioni fisiche di Mugnai, Cianciolo e di capitan Manganelli, tutti in dubbio per la sfida di domani. Sfida che, comunque, non è da considerarsi già decisa: la Colligiana dovrà compiere una scalata incredibilmente complicata, ma non sarebbe la prima volta che un evento simile avviene nella storia del calcio. Per compiere l’impresa, però, i biancorossi dovranno dare ben più di quanto hanno messo in campo fino a questo momento, confermando la difesa rocciosa delle ultime giornate e, soprattutto, non facendosi intimorire da un avversario apparentemente fin troppo superiore.

MB