La Colligiana in cattedra dall’inizio alla fine. Il gol di Donati non dà scampo alla Lastrigiana

LASTRIGIANA

0

COLLIGIANA

1

LASTRIGIANA: Marziano, Piccione, Lazzeri (78’ Pierattini), Innocenti (78’ Crini), Canali, Nencini, Martini, Del Colle (89’ Bibaj), Palaj (85’ Tomeo), Romei, Mosti Falconi (73’ Mandolini). All. Gambadori

COLLIGIANA: Chiarugi, Gambassi, Paparuso, Mariani, Labonia, Donati (87’ Bartalini), Corcione (89’ Cianciolo), Mussi (69’ Pierucci), Carlotti (93’ Poli), Lunghi, Calamassi (59’ Baccani). All. Mocarelli (squalificato) in panchina Cianciolo.

Arbitro: Carnevali di Prato.

Reti: Al 74’ Donati.

Note: Ammoniti Piccione (L), Labonia e Mussi (C)

LASTRA A SIGNA – Con mister Mocarelli fuori dal terreno di gioco per squalifica (in panchina c’era Cianciolo), la Colligiana ha conquistato l’intera posta grazie alla rete del numero sei Donati alla mezz’ora della ripresa. Una gara equilibrata tra la Lastrigiana in ottima condizione, e la seconda forza del campionato, che sembrava destinata al risultato in bianco quando Donati trovava la conclusione vincente facendo esplodere l’entusiasmo in campo e sugli spalti. Gara con due squadra prudenti, a volte fin troppo contratte e poche le vere emozioni al campo "La Guardiana". Le due difese hanno avuto nel primo tempo la meglio di fronte alla scarsa pericolosità dei due attacchi. Un avvio equilibrato, poi una leggera supremazia dei padroni di casa, bilanciata dal buon finale della prima frazione di gioco da parte della Colligiana con un difficile intervento per parte dei due portieri. Ripresa più o meno sulla stessa falsariga con qualche spunto in più e con i senesi che provavano a forzare i tempi controllati con attenzione dagli avversari. La gara si sbloccava al 74’con la rete del numero sei Donati che riusciva a battere il portiere Marziano. La Lastrigiana cercava nel finale, compresi i cinque minuti di recupero concessi dal pratese Carnevali, la rete del pareggio ma i senesi sapevano controllare con attenzione le incursioni dei locali dopo una girandola di sostituzioni e solo in un’occasione all’88’ i locali non hanno saputo approfittare della buona opportunità avuta con Lunghi. Al fischio finale grande la gioia degli ospiti per i tre punti conquistati, su di un campo non facile per nessuno e contro una squadra in salute.

Antonio Mannori