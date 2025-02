La Colligiana in vantaggio con Ciancolo. La Fortis Juventus reagisce e pareggia

FORTIS JUVENTUS 1 COLLIGIANA 1

FORTIS JUVENTUS: Aglietti, Cirasella, Paternò, Donatini (64’ Raimondi), Calzolai, Salvadori, Gjana, Serotti, Di Gaudio, Masini, Morozzi. A disp. Mocali, Galeotti, Pieri, Gianassi, Bertini, Iaquinandi, Conforti. All. Morandi.

COLLIGIANA: Chiarugi, Donati (77’ Gambassi), Paparusso, Mariani, Labonia, Pierucci, Cianciolo (57’ Corcione), Lunghi, Carlotti, Calamassi, Poli (46’ Baccani). A disp. Bacciottini, Grassini, Bartalini, Nastri, Montagna, Harti. All. Mocarelli.

Arbitro: Macca di Pisa (Pieve di Pisa e Pappalardo di Empoli).

Reti: 52’ Cianciolo, 65’ Masini.

BORGO SAN LORENZO - Termina in parità l’incontro al Comunale ’Romanelli’ di Borgo San Lorenzo tra la Fortis Juventus e la Colligiana. Il risultato viene fissato da due reti nella ripresa. Nelle file dei mugellani sono assenti due difensori titolari: lo squalificato Zoppi e l’esperto Gurioli. Al 16’ Gjana ci prova con un diagonale, ma il portiere degli ospiti Chiarugi para senza problemi. Al 45’ una semirovesciata di Poli arriva debole verso il portiere di casa Aglietti, che para. Nell’intervallo è proprio Poli a uscire, lasciando spazio a Baccani. La ripresa si apre con il vantaggio della Colligiana. E’ il 52’ quando la formazione allenata da Francesco Mocarelli va a segno: un cross dalla destra arriva in area e Cianciolo (foto) approfitta di una indecisione della difesa di casa per insaccare il gol dello 0-1. La Fortis Juventus ha il merito di non accusare il colpo e rimane in partita. L’allenatore dei mugellani Claudio Morandi effettua un cambio di natura offensiva, inserendo l’attaccante Raimondi al posto del centrocampista Donatini. Subito dopo, al 65’, i biancoverdi locali raggiungono il pareggio con Masini, che riceve un cross dalla sinistra di Gjana e si inserisce sottoporta tra portiere e difensore per realizzare il definitivo 1-1. Al 68’ ci prova il nuovo entrato Baccani per i biancorossi, ma il portiere dei padroni di casa Aglietti neutralizza la conclusione. All’83’ viene annullata una rete alla Colligiana, per un fallo commesso in attacco. Non succede più nulla e il risultato consente ad entrambe le formazioni di muovere la classifica. La squadra di mister Mocarelli mantiene il secondo posto in classifica, sempre a sei punti dalla capolista Scandicci, che ha pareggiato a sua volta, non riuscendo però ad accorciare dalla vetta. Per la Fortis Juventus di mister Morandi la politica dei piccoli passi sta portando qualche frutto: con il terzo pareggio consecutivo i mugellani hanno ottenuto due punti di vantaggio nei confronti dell’ultimo posto, occupato dalla Sinalunghese.