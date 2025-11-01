La Colligiana non può più sbagliare. Domani delicata sfida al Sansovino

Sarà una Colligiana con l’acqua quasi alla gola, quella che domani, a partire dalle 14.30, affronterà al ‘Gino Manni’ il Sansovino, in un match valido per l’ottava giornata del Girone B dell’Eccellenza Toscana. Solo un mese fa, nessuno avrebbe potuto anche solo immaginare che la squadra biancorossa si sarebbe potuta trovare in simili condizioni, visto l’inizio di stagione da rullo compressore che aveva vissuto: sei vittorie nelle prime sei partite giocate tra campionato e Coppa Italia. Poi, lo schianto: qualcosa si è spezzato di colpo nella squadra allenata da mister Marco Guidi, che nel mese di ottobre ha messo in fila quattro sconfitte consecutive, che dalla prima posizione l’hanno ricacciata ai limiti della zona play out. Tra queste, spicca senza dubbio il 2-0 incassato domenica scorsa in casa della storica rivale Sangiovannese, forse il simbolo di questo periodo nero. Come già avvenuto in altri match, infatti, alla Colligiana non è mancato il gioco, né tantomeno le occasioni da rete: i biancorossi hanno bombardato a più riprese la porta avversaria, ma il pallone non è mai entrato, mentre dall’altra parte, con un numero ben più limitato di conclusioni, la Sangiovannese ha colpito una volta per tempo. Si tratta di un problema già emerso nelle uscite precedenti: la Colligiana ha improvvisamente perso quel cinismo spietato che l’aveva caratterizzata nelle prime uscite, insieme alla precisione difensiva che le aveva permesso di mantenere la propria porta inviolata per oltre 450 minuti. Un ulteriore passo falso potrebbe avere conseguenze pesantissime: il Sansovino, in lotta per la zona play off, sarà sicuramente un avversario ostico, e alle spalle dei biancorossi ci sono Baldaccio Bruni, Signa e Affrico pronte a tentare l’aggancio o addirittura il sorpasso, mandando la Colligiana nella zona rossa della classifica. Una situazione che nessuno vuole nemmeno contemplare: per il club di via Liguria è sempre più urgente recuperare la retta via. A dirigere la sfida sarà Jonathan Cornello di Firenze.

Marco Brunelli